內閣會議為裁員爭執 凸顯民粹主義者與川普富豪顧問分歧增

川普總統的MAGA運動支持者開始反擊圍在川普周圍的億萬富豪精英。圖中自左至右為：政府效率部主管馬斯克、白宮幕僚長威爾斯及商務部長盧特尼克。(歐新社)

負責政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克 與國務卿魯比歐(Marco Rubio)在3月6日的內閣會議上，就國務院是否有裁員之事吵大架。儘管總統川普 淡化為小事一樁，聲稱兩人「沒有衝突，我當時在場，他倆相處得非常融洽」。然而有評論認為，這次吵大架事件可能成為川普2.0的轉折點，尤出現了川普對馬斯克提出某種限制的跡象，因為馬斯克的種種行動，除了在多起司法訴訟中成為焦點，也引起部分共和黨 人的擔憂。

更重要的是，這凸顯了一場可能更廣泛的鬥爭，就是讓老派民粹主義者與資深政客結盟，反對馬斯克與一群超級富豪精英所組成的川普顧問。除馬斯克之外，川普最親密的顧問還包括兩位億萬富豪：中東特使威科夫(Steve Witkoff)及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)。

而川普決定「各部會首長才是主導，馬斯克的團隊只負責提供建議」，表明川普對馬斯克隨意踢走數以十萬計中、低收入聯邦雇員，刪除為「讓美國再次偉大」(MAGA)選民服務項目而感到擔憂。

川普首個任期的白宮資深顧問、政治盟友巴農(Steve Bannon)對此點評認為，「拆除這些聯邦機構，有的方法可行，但也有的不可行，馬斯克的做法顯然遭到拒絕」。

川普的移民議程，也令他的富豪精英顧問與民粹主義支持者之間出現嚴重分歧。

許多MAGA選民支持大規模驅逐非法移民及廢除出生公民權，但川普卻試圖向某些富人敞開國家的大門，包括推出金卡允許外國人以500萬元購買公民身分。

共和黨一位策士指出，選民對川普的評價最清楚的，就是他的決定將如何影響他們的錢包。

這位策士認為，馬斯克等富豪一起拍他馬屁，川普自然玩得很開心，但DOGE只是一種遊戲而已，如果經濟沒有真正改善，通貨膨脹沒有下降，川普勢必要付出選民基礎代價，共和黨將在2026年期中選舉被摧毀，這亦是民粹主義支持者擔憂之處。