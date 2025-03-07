我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

中央社／華盛頓6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）與科技富豪馬斯克（右）。（路透資料照片）
川普總統（左）與科技富豪馬斯克（右）。（路透資料照片）

川普政府在顧問馬斯克監督下大規模裁員，招致愈來愈多批評，川普今天回應時拿兩種刀比喻下手準度，稱應該謹慎精準。馬斯克告訴共和黨議員，政府砍人不應怪罪他。

綜合法新社和美聯社報導，川普今天召開內閣會議後在社群媒體上發文，稱他已指示各部會首長與政府效率部（DOGE）合作，但要「非常精準地」決定哪些員工留下或離開，「我們是說『手術刀』而不是『斧頭』」。

馬斯克掌舵的政府效率部致力推動削減聯邦政府人力和開支，川普上述訊息意味他首度出面約束原本賦予馬斯克的權力。

不過川普之後被媒體問到政府效率部和馬斯克是否步調太快時，他說：「不，我認為他們表現很棒。」

他也告訴記者：「我不想看到很多優秀人才被裁掉。」

川普表示，各部會首長將帶頭行動，但馬斯克可能推得更用力，「如果他們會砍，那更好。但如果他們不砍，馬斯克就會來砍」。

馬斯克並非政府效率部正式的首長，但這位科技大亨仍對部內運作下指導棋，而且日前還參加川普重返白宮後的首場內閣會議。

然而政府效率部的削減成本行動面臨多方愈來愈大阻力，包括法院的判決以及來自國會議員的一些壓力。

川普發文說：「政府效率部取得驚人成果，而現在我們的內閣已到位，我已指示各部長和領導層與政府效率部合作推動削減成本措施及人力。」

他還說：「當各部長深入了解各部門同仁，他們就可以非常精準決定誰將留下，以及誰將離職。」

川普證實美國媒體報導所言，他今天親自召開內閣會議，讓閣員知道他們才是各部門的負責人，而不是馬斯克。

根據政治新聞網站Politico報導，馬斯克也在場，而川普告訴他的團隊，馬斯克有權建議解僱和削減開支，但無權執行。

川普說：「將人員減至應有的程度非常重要，但保留最優秀、最有生產力的人才也很重要。」川普也提到，馬斯克和閣員之後每兩周會開一次會議，以推動成本削減目標。

馬斯克近日持續告訴共和黨籍國會議員，在推動政府瘦身的過程中，數以千計聯邦職員被解僱，這一切不應歸咎於他。

他在本周的私下談話中表示，這是交由各個聯邦機關決定。

馬斯克 川普 共和黨

上一則

川普政策又轉彎 對加墨關稅暫緩課徵至4/2

延伸閱讀

關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者

關稅拖累美股重挫？川普：要怪全球主義者
質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙

質疑北約、美日安保條約 川普：美國有難他們未必幫忙
川普想擺脫核武 再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了

川普想擺脫核武 再點名中俄：如果大家都能放棄就太好了
川普是否支持北約「還在思考」：不付錢就不協防

川普是否支持北約「還在思考」：不付錢就不協防

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標