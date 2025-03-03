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川普3/4國會演說 預料宣揚政績與闡述4年施政方針

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
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總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

總統川普明天將在國會參眾兩院聯席會議發表演說，闡述他對美國及世界的願景。川普今年1月就任以來，他的「美國優先」世界觀與大膽的行政措施，已撼動美國和全球。

法新社報導，川普（Donald Trump）預計當地時間4日晚間9時在國會大廈發表演說。川普6週前才在此宣誓就任總統，4年前其支持者則在他2020年總統選舉失利後闖入國會大廈。

外界預期，共和黨籍的川普將宣揚自己上任頭43天所發布的大量行政命令，並概述餘下1419天任期的施政規畫。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）是川普的忠誠支持者及前美式足球教練，他在社群媒體Instagram上表示，預期川普將「強調他的政府截至目前為止的斬獲，並闡述接下來4年的行動計畫」。

川普及其億萬富豪顧問馬斯克（Elon Musk）已展現他們試圖強硬且快速推動川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）計畫落實，即使這意味著測試憲法對川普權力的限制，或導致美國與盟友關係緊張。

同時，民主黨正致力組織能夠對抗川普在媒體和政治方面進行猛攻的團結陣線。

密西根州的新任聯邦參議員、現年48歲的絲拉金（Elissa Slotkin）曾是中央情報局（CIA）分析師，她將發表傳統的反對黨回應，對總統演說發表不同意見。

川普 參議員 阿拉巴馬州

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