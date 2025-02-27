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川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

馬斯克出席首場內閣會 川普笑說：誰不爽馬斯克？趕出去

編譯陳韻涵／綜合報導
應邀出川普總統首次內閣會的「政府效率部」負責人馬斯克，特意穿著印有「技術支援」字樣的服裝，表示自己是為各部會提供服務，並說明聯邦政府支出赤字嚴重，造成後代災難，必須精簡人事瘦身。(路透)
應邀出川普總統首次內閣會的「政府效率部」負責人馬斯克，特意穿著印有「技術支援」字樣的服裝，表示自己是為各部會提供服務，並說明聯邦政府支出赤字嚴重，造成後代災難，必須精簡人事瘦身。(路透)

川普總統26日召開第二任內首場內閣會議， 邀請「特別政府雇員」馬斯克(Elon Musk)出席會議說明工作業務，但沒有安排馬斯克未與閣員部長平起平坐，而是站在會議室角落簡報；馬斯克在會中強調，政府赤字與國債利息太高，警告若不削減開支，美國將破產。川普在會中問閣員是否對馬斯克的工作不滿，若有，可以把他趕出去，眾人以笑聲回應。

華盛頓郵報報導，政府效率部(DOGE)共同主管馬斯克(Elon Musk)在川普新任期的首場內閣會議上表示，「作為一個國家，我們無法承擔2兆元的赤字。」

馬斯克表示，「光是國債的利息就超過國防支出，若這種情況持續，美國基本上會破產」，呼籲立刻削減1兆元赤字的急迫性。

馬斯克說明DOGE的工作成果，並稱他為這項任務收到許多「抨擊」(flak)和死亡威脅。

華爾街日報(WSJ)報導，川普在這場內閣會議上繼續力挺馬斯克，呼籲100多萬名聯邦雇員回覆DOGE關於要求說明自己工作成效的電郵，不回信可能會被解雇。

川普說：「正如他們所言，那些人無法繼續工作，也許他們會走人；那些沒有回應的人可能已經掛了，或不存在。」

據傳幾名資深官員指示聯邦雇員暫時或不要回覆電郵，馬斯克原本要求收件者上周回信。

在回答媒體提問時，川普再次讚揚馬斯克的努力，說道：「部分人有點不同意，但我告訴你，在大多數情況下，我認為每個人不只高興，還很激動。」

衛報報導，現場有人提問馬斯克，對於川普提問閣員是否對他不滿時，他如何理解閣員對他的潛在敵意；正當馬斯克攤手思考如何回應之際，川普幫腔說道：「讓閣員自己回答吧，在場有人對伊隆不滿嗎？如果有，我們把他趕出去。」

川普這番帶有戲謔說辭，讓圍坐西廂長桌的閣員爆出笑聲，並鼓掌表示贊同。

白宮表示，目前已有約100萬名公務員回覆電郵，占聯邦總數230萬人的超過40%。

川普表示，他的最終目標是平衡政府預算，「也許到明年或後年」。

報導指出，美國政府上一次出現預算盈餘是在2001年。

國會預算處(CBO)估計，時至2027財年，政府赤字將達1兆7000億元；此數據假設川普即將到期的減稅政策延長，且所有新減稅提案都未實施。

在不影響既有社會保障、聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)或利息成本的情況下平衡預算，幾乎需要取消所有其他開支。

馬斯克表示，他有信心DOGE將在政府約7兆元的年度支出中節省1兆元，相當於約15%。

川普總統26日在白宮召開就任後的第一次內閣會議，邀請「政府效率部」負責人馬斯克與...
川普總統26日在白宮召開就任後的第一次內閣會議，邀請「政府效率部」負責人馬斯克與會說明精簡政府的業務。馬斯克說明聯邦政府支出赤字嚴重，造成後代災難，必須精簡人事瘦身。(路透)

馬斯克 川普 預算

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