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川普政府要求聯邦機構 3/13前提交大規模裁員計畫

編譯盧炯燊／綜合報導
川普政府要聯邦政府「瘦身」正式上路，26日向聯邦各機構下達命令，要求在3月13日之前提交「大規模裁員」計畫。(美聯社)
川普政府要聯邦政府「瘦身」正式上路，26日向聯邦各機構下達命令，要求在3月13日之前提交「大規模裁員」計畫。(美聯社)

川普政府要聯邦政府「瘦身」正式上路，26日向聯邦各機構下達命令，要求在3月13日之前提交「大規模裁員」計畫，不再侷限於裁減目前仍在試用及涉及多元、平等、包容(DEI)政策因素的雇員。值得注意的是這還只是大幅縮減聯邦政府規模的第一階段，4月開始實行第二階段。

白宮預算管理辦公室(OMB)主任沃特(Russ Vought)及人事管理局代理局長艾澤爾(Charles Ezell)26日聯合發出備忘錄，要求各聯邦機構須在3月13日前提交大規模裁員計畫，同時建議各機構應解雇表現不佳的員工、關閉不必要的地區辦事處、停止續簽臨時工合同。

備忘錄還要求消除重複的管理層級，減少非關鍵職位，實施自動化以簡化工作程序，減少對外部顧問的依賴。這些措施目的在於提高政府運作效率，縮減臃腫的機構編制。

沃特及艾澤爾其後說明，有關備忘錄不適用於執法、國家安全、移民執法及軍事人員所需的職位，也不包括美國郵政服務以及總統任命的官員。

川普政府要求聯邦各機構的大規模裁員已獲得馬斯克主管的政府效率部(DOGE)配合，DOGE建立一個機構員工的電子表格，開始審查和標記他們是否被視為關鍵員工。

川普政府早前已嘗試過一些削減人員的策略，包括提供名為「二選一」(Fork in the Road)的優退優離方案，只要在2月6日前辭職即可繼續領薪至9月，吸引了大約7.5萬聯邦雇員自動走人。

根據備忘錄，這一波大規模裁員側重於初步的機構裁減，而下一波則要求各機構在4月14日前展開全面改革組織架構，並提交辦公室搬遷方案，「由華盛頓特區及首都地區遷往成本較低地區」，並於9月底前實施，預示更大的裁員行即將到來。

另一方面，對於聯邦雇員必須填報工作彙報否則視為辭職，儘管有部分人提出反對，但最少有三個聯邦機構已執行解雇程序。當中包括住房和城市發展部、聯邦總務署(GSA)及美國國際發展署(USAID)，其中後者已多達2000人收到解雇通知。

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