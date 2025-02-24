路透民調：逾半支持驅逐無證客 反對DOGE大量刪支出

馬斯克領導DOG肅請聯邦政府長年冗員貪腐濫用的積習，雷厲風行，招來受到衝擊的聯邦員工反彈，與民主黨的強烈批評。圖為拒絕馬斯克的標語。(美聯社)

路透與艾普索斯民調 公司(Ipsos)最新聯合民調顯示，55%受訪者支持川普 總統驅逐非法移民，科技富豪馬斯克(Elon Musk)主導的大量刪減聯邦政府支出則獲得42%受訪民眾支持，但有53%民眾反對。

這項聯合民調是在2月13日至18日間進行，對全美各地抽樣選出4145名成年人完成調查，統計誤差在正負2%以下。調查結果顯示，民眾看重經濟問題勝過美國接管加薩(Gaza)計畫。

選民對通膨高漲忍無可忍，是川普在2024年大選勝出的關鍵因素之一。在這項調查中，58%受訪者說今後選舉投票時，影響如何投票的考量主因將是如何打擊通膨。川普政府到目前為止對於高物價的處理手段，僅獲32%受訪者肯定。

路透23日報導，民調結果可以看出，川普總統花費頗多心力推動的政策，其實許多民眾並不喜歡或認為不重要。

川普拋出美國接管加薩地區、將巴勒斯坦人安置到其他地區的計畫，在調查中僅25%受訪者表示支持，68%受訪民眾表示反對。共和黨 選民當中則有50%支持，46%反對，民主黨選民僅9%支持，高達88%反對。

川普政府上台以來推出的重大措施，在共和黨陣營獲得普遍支持。

馬斯克率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)雷厲風行推動聯邦政府縮編計畫，共和黨選民高達82%表示支持，16%反對，民主黨選民僅9%支持，高達90%反對。

川普政府大規模遣返無證移民，共和黨選民高達86%表示支持，9%反對，民主黨選民24%支持，74%反對。

住在紐約州哈德遜谷(Hudson Valley)的共和黨員、66歲武術教練鄧恩(Gerald Dunn)說，川普推動政策有點操之過急，政府效率部許多計畫太過倉促。