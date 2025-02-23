我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州醫院爆槍戰 男直闖ICU挾持醫護 1死5傷

馬斯克鹹濕私訊曝光 網紅生子提告驗DNA

川普促馬斯克「更積極」削減聯邦支出 估共和黨在期中選舉繼續獲勝

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統(右)22日敦促政府效率部負責人馬斯克(左)採取更激進措施削減聯邦政府規模，馬斯克回說：「遵命，總統先生。」(路透)
川普總統(右)22日敦促政府效率部負責人馬斯克(左)採取更激進措施削減聯邦政府規模，馬斯克回說：「遵命，總統先生。」(路透)

儘管裁員和大幅削減聯邦政府開支引發強烈抗議，川普總統22日仍敦促領導政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)更加積極地縮減聯邦政府規模；同日在華盛頓郊區舉行的保守派政治行動大會上，川普也高喊「我們把國家奪回來了。」

據報導，川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上用全部大寫字母發文：「埃隆(馬斯克)做得很好，但我希望看到他變得更激進。請記住，我們是要拯救一個國家，最終是要讓這個國家變得比以往任何時候都更加強大。讓我們再次偉大！」

幾個小時後，馬斯克在X平台上發文回應「會的，總統先生！」他後來再發文，稱「根據川普總統指示，所有聯邦員工很快就會收到一封電郵，要求了解工作情況，大約需要列出五項上周完成的工作，且「不回應將被視為辭職」。

據政府效率部(DOGE)的網站，該機構執行的偵測或刪除詐欺行為、取消或重新談判合約/租約、資產出售、取消補助、裁員、專案變更、監管刪減等多種行動，截至本月17日估計已省下約550億元。目前為止，DOGE大部分工作都集中在解決「多元、公平及包容」(DEI)措施上。

川普在保守派政治行動大會長達一個多小時的演講中，自稱新政府執政的第一個月就好像打完高爾夫球前四洞就順利獲勝一樣，這讓他對第五洞充滿信心，稱「沒人見過這樣的事情」，預測共和黨會在期中選舉繼續獲勝，打破歷史規律─過往總統所在的政黨通常會在期中選舉失利。

大規模聯邦裁員的行為引起的關注，基本上掩蓋了川普在移民執法成果欠佳的作為，他在演講中也表示將實施更嚴厲的移民政策。他宣布美國國際開發總署(USAID)這個大幅削減的聯邦機構，其華盛頓辦事處將由海關和邊境保護局(CBP)進駐，「該機構(USAID)的名字已從原辦公大樓上除掉」。

川普也重申檢查諾克斯堡(Fort Knox)黃金儲備的承諾，引起群眾歡呼。他還提到俄烏戰爭，稱他「正與(烏克蘭總統)澤倫斯基、(俄羅斯總統)普亭打交道」，並說烏克蘭戰鬥只影響到了歐洲，「實際上沒怎麼影響到我們。」他說，他認為已經非常接近達成停戰協議。

川普 馬斯克 裁員

上一則

川普政府解凍53億援外經費 含8.7億對台軍援

下一則

德國今大選 基民黨梅爾茨勝算大 但范斯、馬斯克力挺「另類選擇黨」

延伸閱讀

川普政府取消九一一研究資金 紐約民主黨人譴責

川普政府取消九一一研究資金 紐約民主黨人譴責
華爾街日報：川普對俄推「反向尼克森」外交路線

華爾街日報：川普對俄推「反向尼克森」外交路線
川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰

川普：蘋果墨國製造將遷回美國 他們不想捲入關稅戰
川普促馬斯克更積極削減聯邦支出 強調救國要務

川普促馬斯克更積極削減聯邦支出 強調救國要務

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時與記者交談。（路透）

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

2025-02-20 12:40
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
社會安全管理局（SSA）近日成為輿論焦點。（美聯社）

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

2025-02-18 16:57
川普19日在佛州邁阿密市舉行的沙烏地阿拉伯主權財富基金主辦的未來投資倡議峰會上表示，正考慮分發DOGE紅利，省下來的20%返還給美國民眾。(路透)

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

2025-02-20 05:32
川普總統11日再簽行政命令，要求聯邦各單位必須裁撤4人才能再招聘1人。馬斯克帶著兒子發表談話，萌娃在堅毅桌旁挖鼻孔。（路透）

川普、馬斯克誰是老大？破解肢體語言「這2點」看出地位

2025-02-16 19:40

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析