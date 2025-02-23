川普促馬斯克「更積極」削減聯邦支出 估共和黨在期中選舉繼續獲勝

川普總統(右)22日敦促政府效率部負責人馬斯克(左)採取更激進措施削減聯邦政府規模，馬斯克回說：「遵命，總統先生。」(路透)

儘管裁員 和大幅削減聯邦政府開支引發強烈抗議，川普 總統22日仍敦促領導政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)更加積極地縮減聯邦政府規模；同日在華盛頓郊區舉行的保守派政治行動大會上，川普也高喊「我們把國家奪回來了。」

據報導，川普在他的「真實社群」(Truth Social)平台上用全部大寫字母發文：「埃隆(馬斯克)做得很好，但我希望看到他變得更激進。請記住，我們是要拯救一個國家，最終是要讓這個國家變得比以往任何時候都更加強大。讓我們再次偉大！」

幾個小時後，馬斯克在X平台上發文回應「會的，總統先生！」他後來再發文，稱「根據川普總統指示，所有聯邦員工很快就會收到一封電郵，要求了解工作情況，大約需要列出五項上周完成的工作，且「不回應將被視為辭職」。

據政府效率部(DOGE)的網站，該機構執行的偵測或刪除詐欺行為、取消或重新談判合約/租約、資產出售、取消補助、裁員、專案變更、監管刪減等多種行動，截至本月17日估計已省下約550億元。目前為止，DOGE大部分工作都集中在解決「多元、公平及包容」(DEI)措施上。

川普在保守派政治行動大會長達一個多小時的演講中，自稱新政府執政的第一個月就好像打完高爾夫球前四洞就順利獲勝一樣，這讓他對第五洞充滿信心，稱「沒人見過這樣的事情」，預測共和黨會在期中選舉繼續獲勝，打破歷史規律─過往總統所在的政黨通常會在期中選舉失利。

大規模聯邦裁員的行為引起的關注，基本上掩蓋了川普在移民執法成果欠佳的作為，他在演講中也表示將實施更嚴厲的移民政策。他宣布美國國際開發總署(USAID)這個大幅削減的聯邦機構，其華盛頓辦事處將由海關和邊境保護局(CBP)進駐，「該機構(USAID)的名字已從原辦公大樓上除掉」。

川普也重申檢查諾克斯堡(Fort Knox)黃金儲備的承諾，引起群眾歡呼。他還提到俄烏戰爭，稱他「正與(烏克蘭總統)澤倫斯基、(俄羅斯總統)普亭打交道」，並說烏克蘭戰鬥只影響到了歐洲，「實際上沒怎麼影響到我們。」他說，他認為已經非常接近達成停戰協議。