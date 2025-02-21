疑馬斯克兒子「抹鼻屎」 川普換白宮辦公桌：堅毅桌送維修

上周馬斯克帶著兒子X到白宮橢圓形辦公室與川普一起開記者會，馬斯克小兒子當著媒體的面挖鼻屎，媒體稱愛乾淨的川普換書桌與此有關。（路透）

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)的兒子X上周在白宮 橢圓形辦公室中的「堅毅桌」(Resolute Desk)上留下了一份「禮物」，一周後，總統川普 將這張桌子送走進行維修。

眾所皆知，這位三軍統帥有潔癖；他決定將這張堅毅桌換成老布希總統(George H.W. Bush)在任時所使用的「C&O」辦公桌。

川普在他的社群媒體「真實社群」(Truth Social)帳號上發布了一張新橢圓形辦公室佈置的照片並寫道，「一位總統在當選後，可以從七張桌子中選一張。」

川普表示，「這張名為『C&O』的桌子也很有名，曾被老布希和其他人使用過，目前在堅毅桌進行簡單維修的同時，暫時安置在白宮。這是一個很美麗但暫時的替代品。」

馬斯克的兒子X上周與父親一起參與川普在橢圓形辦公室舉行的記者問答後，成為網路紅人；期間，有人看到四歲的X在橢圓形辦公室內挖鼻孔，並把鼻屎抹在堅毅桌上。

這小孩的搞怪動作在網路上引爆熱議，大家都在瘋狂猜測全名為X Æ A-12的小孩，到底跟川普說了什麼。

網友表示，X似乎在說：「我要你閉嘴。」他們甚至猜測這名幼兒還在這句話裡加了一句髒話，告訴總統「我要你他媽的閉嘴。」

網友們還暗示，開機中的麥克風還錄到X對川普說：「你不是總統，你需要離開。」

一周之後，川普把他的辦公桌給換掉了。

替代的「C&O」辦公桌最初是在1920年為「切薩皮克與俄亥俄鐵路公司」的所有者所製作，但後來捐贈給了白宮。

老布希總統在副總統任期內使用的就是「C&O」辦公桌，並在當選總統後將之移到橢圓形辦公室中使用；其他總統包括福特(Gerald Ford)、卡特(Jimmy Carter)和雷根(Ronald Reagan)則選擇在西廂辦公室(West Wing)中使用它。