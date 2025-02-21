聯邦法官駁回工會要求 川普可繼續大規模裁員
哥倫比亞特區聯邦法院法官庫柏(Christopher R. Cooper)20日駁回工會阻止川普總統大規模解雇聯邦試用期及其他數千名員工的告訴，此案是對川普大規模解雇公務員發起的最大規模法律挑戰。
庫柏法官在16頁的裁決書中寫道，他同情「全國財政雇員工會」(National Treasury Employees Union，NTEU)及其他四個工會，請求禁制令以暫停裁員行動，但聯邦法院並非他們適合興訟的合適地點。
庫柏指出，「NTEU未能確立其主張的案情很可能成立，因為本法院可能對其提出的訴訟對象缺乏管轄權。因此，法院將駁回工會的臨時禁制令(temporary restraining order)動議，並出於相同原因，拒絕他們請求初步禁制令(preliminary injunction)」。
國家廣播公司新聞網(NBC)報導，NTEU等工會尋求阻止大規模解雇試用期員工和川普2月11日「大規模裁員」聯邦勞力的行政命令。
庫柏認為，這類動議應向「聯邦勞動關係局」(Federal Labor Relations Authority，FLRA)提出申訴，FLRA是一個三人組成的機構，負責處理聯邦勞資糾紛；庫柏指出，FLRA受理案件後，「才可在上訴法院進行司法審查」。
NTEU的案件是迄今針對聯邦政府裁撤聯邦雇員而提起的最廣泛訴訟，加州另有一宗訴訟等待宣判，後者涉及試用期勞工、近期招聘的員工，以及最近被調到新職位的資深員工，還有其他涉及解雇個別機構的行動。
NTEU訴訟質疑聯邦政府的「展期辭職」(deferred resignation)做法，波士頓一名聯邦法官上周允許這項「不接受優離就開除」的計畫繼續進行，因為工會不具法律資格挑戰該計畫。
白宮表示，約7萬5000名員工接受優離的提議，領取薪水並繼續享有福利直到9月。
NTEU全國主席多琳‧格林沃爾德(Doreen Greenwald)表示，庫柏20日的裁決只是「暫時受挫」，工會及其夥伴將繼續對聯邦政府提出告訴。
格林沃爾德表示，「已有太多的聯邦員工及其家人因為無差別裁員而陷入困境，地方經濟也會很快感受到這種痛苦」，指聯邦政府的行為「形同違法對國會迂迴進攻(illegal end-run )」。
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