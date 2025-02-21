聯邦法官駁回工會要求 川普可繼續大規模裁員

馬斯克20日罕見的受邀參加保守派政治行動會議（CPAC），阿根廷總統米雷伊遞給他一把電鋸，象徵馬斯克大刀闊斧在聯邦政府砍人。（美聯社）

哥倫比亞特區聯邦法院法官庫柏(Christopher R. Cooper)20日駁回工會阻止川普 總統大規模解雇聯邦試用期及其他數千名員工的告訴，此案是對川普大規模解雇公務員發起的最大規模法律挑戰。

庫柏法官在16頁的裁決書中寫道，他同情「全國財政雇員工會」(National Treasury Employees Union，NTEU)及其他四個工會，請求禁制令以暫停裁員 行動，但聯邦法院並非他們適合興訟的合適地點。

庫柏指出，「NTEU未能確立其主張的案情很可能成立，因為本法院可能對其提出的訴訟對象缺乏管轄權。因此，法院將駁回工會的臨時禁制令(temporary restraining order)動議，並出於相同原因，拒絕他們請求初步禁制令(preliminary injunction)」。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，NTEU等工會尋求阻止大規模解雇試用期員工和川普2月11日「大規模裁員」聯邦勞力的行政命令。

庫柏認為，這類動議應向「聯邦勞動關係局」(Federal Labor Relations Authority，FLRA)提出申訴，FLRA是一個三人組成的機構，負責處理聯邦勞資糾紛；庫柏指出，FLRA受理案件後，「才可在上訴法院進行司法審查」。

NTEU的案件是迄今針對聯邦政府 裁撤聯邦雇員而提起的最廣泛訴訟，加州另有一宗訴訟等待宣判，後者涉及試用期勞工、近期招聘的員工，以及最近被調到新職位的資深員工，還有其他涉及解雇個別機構的行動。

NTEU訴訟質疑聯邦政府的「展期辭職」(deferred resignation)做法，波士頓一名聯邦法官上周允許這項「不接受優離就開除」的計畫繼續進行，因為工會不具法律資格挑戰該計畫。

白宮表示，約7萬5000名員工接受優離的提議，領取薪水並繼續享有福利直到9月。

NTEU全國主席多琳‧格林沃爾德(Doreen Greenwald)表示，庫柏20日的裁決只是「暫時受挫」，工會及其夥伴將繼續對聯邦政府提出告訴。

格林沃爾德表示，「已有太多的聯邦員工及其家人因為無差別裁員而陷入困境，地方經濟也會很快感受到這種痛苦」，指聯邦政府的行為「形同違法對國會迂迴進攻(illegal end-run )」。