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任期最長參院黨派領袖 麥康諾83歲生日宣布不尋求連任

記者王若馨／綜合報導
83歲的共和黨大老參議員麥康諾在20日生日當天宣布不再競選連任，形同退出政壇。（歐新社）
83歲的共和黨大老參議員麥康諾在20日生日當天宣布不再競選連任，形同退出政壇。（歐新社）

共和黨資深參議員麥康諾(Mitch McConnell)20日宣布2026年將不尋求連任，結束他半世紀的政治生涯，這天也是他滿83歲的生日。

麥康諾是美國歷史上任期最長的參院黨派領袖，今日他在參院發表演說，在演說完畢後，一位共和黨參議員請求在議院內鼓掌，這在參院規則下通常是不允許的，但議長欣然同意，在場全體人員起立對麥康諾鼓掌致敬。

麥當諾感謝他的妻子、曾任勞工部長與運輸部長的趙小蘭，稱趙小蘭為他的「終極隊友和知己」。

麥康諾1967年自肯塔基大學法學院畢業，1968年起擔任參議員庫克(Marlow Cook)的助手，1984年首次當選聯邦參議員，連任七屆，並在2007年成為參院共和黨領袖，他將於2027年1月參議員任期結束時離任。

麥康諾表示：「肯塔基州的鄉親們七次派我來到參院，每一天我都對他們賦予我的信任感到榮幸。能代表我們的州工作，是我畢生的榮譽。我不會再爭取第八次這樣的榮譽。我在參院的現任將是我的最後一任。」

近年來，麥康諾的健康情況偶亮紅燈，包括跌倒受傷和在說話時突然停滯失神。

麥康諾協助打造了一個由保守派占多數的最高法院，並帶領參院走過減稅、總統彈劾審判和激烈的政治鬥爭；在川普的第一任期內，他與川普是合作夥伴，但在麥康諾因2021年1月6日國會暴亂事件批評川普的行為「可恥」後，兩人關係交惡。

2024年3月川普於共和黨初選中遙遙領先時，麥康諾表明支持川普，不過兩人的關係並未解凍。

麥康諾的任期還剩近兩年，他表示將完成他在數個剩餘戰線上的工作。

在肯塔基州，麥康諾的退休將在明年引發一場激烈的共和黨初選。

麥康諾最近在參院審查川普提名閣員的投票中，反對國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，曾罹患小兒麻痺症的麥康諾表示，他深知疫苗對人類健康的重要。川普為此極為憤怒，痛批麥康諾是針對他而不是針對小甘迺迪。

參院20日再以51票贊成對49票反對的微弱優勢，確認巴特爾(Kash Patel)出任聯邦調查局(FBI)局長，這意謂川普內閣人選中最後一位具高度爭議的成員也已過關。麥康諾則對巴特爾投下贊成票。

共和黨資深參議員麥康諾。（路透）
共和黨資深參議員麥康諾。（路透）

麥康諾 參院 川普

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