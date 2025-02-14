提告了 美14州控馬斯克職權違憲 「用筆或滑鼠」就裁掉公部門

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克與阿聯AI國務部長奧拉馬（Omar Sultan Al Olama）13日出席在杜拜舉行的世界政府峰會「無聊的城市、AI和DOGE」全體會議。（路透）

美國14個州13日狀告「特別政府雇員」馬斯克 、他領導的政府效率部（DOGE）與川普總統，主張馬斯克全面削減政府開支的行動違憲。

國會山報報導，以新墨西哥州 為首的14州聯合主張，考慮到馬斯克沒有得到美國參議院 的確認，他作為DOGE首長的廣泛職責違反了憲法的任命條款（Appointments Clause）。

訴狀寫道，「馬斯克先生擁有似乎無限且不受制衡的權力，只需用筆劃過或滑鼠點選，就能剝奪政府的工作人員並取消整個部門，將令贏得這個國家獨立的元勛感到震驚」。

訴狀指出，「除了總統，美國沒有任何職位擁有行政部門的全部權力，而全面的職權現在賦予一個非民選且未經確認的個人，與國家的整個憲政結構相悖」，請求法院禁止馬斯克及DOGE團隊採取一系列的行動，試圖阻擋他們對公共資金撥款、政府合約、法規或人員進行變更，以及獲得存取或更改數據系統。

新墨西哥州檢察長托瑞茲（Raúl Torrez）在電話記者會上表示，「我們的憲政秩序部分建立在防止國家權力集中在單一個人的手中，雖然這一結構最初著重於一位18世紀君主的濫權，但落入一位21世紀科技大亨的手中同樣危險」。

國會山報指出，馬斯克和DOGE團隊突襲美國國際開發署（USAID）後，幾名現任和前任職員在當天稍早提交的訴訟中發表了類似的論點。