準教長麥克曼談廢除教育部藍圖 稱將保留中小學助學金

教育部長提名人麥克曼13日在參院健康、教育、勞工和退休金委員會大談如何解構教育部的路線圖。(歐新社)

教育部 長被提名人麥克曼(Linda McMahon)13日在參院人事聽證會上，說明將如何完成川普總統廢除教育部的目標。她說，教育部將「重新定位」，某些規模龐大的計畫將會保留，例如初等和中等教育法(Elementary and Secondary Education Act，ESEA)第一章(Title I)低收入 學校補助、裴爾助學金以及「公共服務貸款免除計畫」。

麥克曼說，川普政府希望把事情做好，廢除教育部需要國會通過立法。

她表示，川普目標是讓政府運作更有效率，例如「殘障人士教育法」(Individuals with Disabilities Education Act，IDEA)或許交由衛生部負責反而更好，教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)則更適合納入司法部。

絕大多數共和黨參議員均支持麥克曼，但阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)警告說，麥克曼應注意聯邦法律禁止政府介入學校課程決策。

非裔歷史課程、族裔社團今後是否允許存在？麥克曼在聽證會上答覆康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)提問時說「不確定」。

教育部掌理規模1.7兆元的聯邦學貸 ，全國有4000萬人申請聯邦學貸，教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid，FSA)辦公室管理學貸借款人的償還事宜，同時負責多項學生紓困方案，例如適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)。聯邦學生補助辦公室每年推出「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)讓學生填寫，並為中低收入大學生提供裴爾助學金(Pell grants)。

某些共和黨人士先前提議，廢除教育部之後，學貸、獎助學金及補助經費可改由財政部接手處理。不過，教育政策專家則說，將這些重要任務改為移交給不同機關負責，將是非常龐大的工程。