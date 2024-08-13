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烏稱已控制俄1000平方公里領土 澤倫斯基暗示長期占領

編譯盧炯燊／綜合報導
烏克蘭突然揮軍進入俄羅斯境內，俄軍措手不及，約1000平方公里的國土淪陷。俄國國防部發布的照片顯示，烏軍坦克在庫斯克地區開火。(路透)
烏克蘭突然揮軍進入俄羅斯境內，俄軍措手不及，約1000平方公里的國土淪陷。俄國國防部發布的照片顯示，烏軍坦克在庫斯克地區開火。(路透)

烏克蘭跨境突襲俄羅斯庫斯克州(Kursk)已進入第七天，最少控制至少28個村鎮，這是俄烏開戰以來，烏克蘭進行最大規模的越境襲擊，希望能迫使俄國總統普亭停火。

烏克蘭總統澤倫斯基發布了一段視頻，在視頻中烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi) 向澤倫斯基匯報行動進展時表示，烏軍已控制俄羅斯約1000平方公里(386平方哩)土地，整個前線的戰鬥仍然繼續，局勢正由烏軍控制。這是烏克蘭軍方高層首次公開談論該行動。

澤倫斯基則說，高層官員會議已下令為該地區制定「人道主義計畫」，暗示烏方會長期占領到手的地區。

澤倫斯基在晚間演說中指出，俄軍多次在庫斯克發動對烏克蘭的攻擊，「如果普亭那麼想打仗，他必須被迫停火」。

俄羅斯庫斯克地區代理州長史米爾諾夫(Alexei Smirnov)承認，烏軍跨境入侵深度約12公里，寬約40公里，已控制了28個村鎮。

俄羅斯總統普亭對烏方跨境襲擊行動異常憤怒，聲言俄方將堅決回應烏方在邊境地區的一系列挑釁，同時命令俄軍「趕走」烏克蘭部隊。

俄羅斯國防部通報，自8月6日以來烏方在庫斯克已折兵1610人，損失32輛坦克、23輛裝甲運輸車以及其他重型武器裝備。

澤倫斯基迄今仍沒有說明烏軍本次跨境攻擊俄羅斯的具體目標，但多方消息來源指，烏軍可能會長期占領俄羅斯領土，增加更多談判籌碼，為日後談判做準備，這也是普亭下令要將烏軍趕出俄方領土的原因。

另方面，澤倫斯基已下令國防部及外交部提交一份「必要的行動清單」，以期獲得西方盟國許可，使用遠程武器來攻擊俄羅斯。

消息指，烏克蘭國防部長烏梅羅夫(Rustem Enverovych Umierov)12日與法國國防部長勒科爾努(Sébastien Lecornu)通電話，要求巴黎取消禁止用西方武器襲擊俄羅斯軍事目標的命令。

烏克蘭突然揮軍進入俄羅斯境內，俄軍措手不及，約1000平方公里的國土淪陷。俄國國...
烏克蘭突然揮軍進入俄羅斯境內，俄軍措手不及，約1000平方公里的國土淪陷。俄國國防部發布的照片顯示，俄軍坦克在庫斯克地區堅守。(路透)

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