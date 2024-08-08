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開戰來首次 控烏軍跨境進攻 庫斯克州遭砲轟至少31傷

編譯盧炯燊／綜合報導
俄國稱，俄國西南部庫斯克州地區近日遭到烏克蘭大幅追擊。圖為當地民宅6日遭到砲火攻擊後損壞情景。(美聯社)
俄國稱，俄國西南部庫斯克州地區近日遭到烏克蘭大幅追擊。圖為當地民宅6日遭到砲火攻擊後損壞情景。(美聯社)

俄烏戰爭有新發展，烏克蘭連續兩天攻進俄國西南部庫斯克州(Kursk)，俄羅斯總統普亭指責是大規模挑釁行動；庫斯克州長也表示，已有數以千計居民從當地撤離。若然烏克蘭的進攻屬實，說明了兩年多來基本上未受戰爭影響的俄羅斯地區，現在也感受到戰爭壓力。

烏軍是在8月6日開始連續兩天跨境進攻，至今仍未停止，普亭指責烏軍在庫斯克州使用了包括導彈在內的各種武器，對民用建築、住宅樓及救護車等平民目標展開無差別攻擊，最少造成31人受傷，包括6名兒童。

州長史米爾諾夫(Alexei Smirnov)表示，數千民眾已經從當地撤離，他強調庫斯克州情勢一直受到控制，但為了消除敵軍進入該地區所造成的後果，從8月7日起該地區實施緊急狀態。

烏方迄今仍沒對進犯庫斯克州的說法置評， 目前也不知道烏軍的進攻程度，包括是否已占領任何俄方據點或是摧毀了一些戰略目標，也不清楚是否有烏軍留在俄羅斯領土上。

但俄羅斯非官方網媒 Dya Mayora報導說，俄羅斯邊防軍「對推進的敵軍作出嚴酷抵抗，但不幸的是，敵方偵察小組仍在進一步滲透」。

俄羅斯當局和軍事博客表示，烏軍分別從陸地和空中襲擊了庫斯克州邊境小鎮蘇賈鎮(Sudzha)，該鎮人口5000，距離邊界約6英里(10公里)。

鎮長斯拉甚切夫(Vitaly Slashchev)以非常緊張的語調，向俄羅斯國家通訊社俄新社描述了受攻擊情況，又表示不少居民已撤離。

據CNN透過定位無人機的鏡頭顯示，大約20名男子在蘇賈鎮西南部的過境點投降。儘管CNN無法確定這些投降男子是屬哪一方，但烏克蘭非官方社媒Sternenko說，最少有 22 名俄羅斯士兵投降。

俄羅斯有軍事博客聲稱，烏軍已經控制了邊境附近一個天然氣中轉站。這是俄羅斯天然氣經烏克蘭輸送歐洲的唯一中轉站，若消息得到證實，這是烏方攻擊行動的重大進展，即使其直接影響有限。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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