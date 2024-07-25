巴奧／網球女將高芙和詹皇同為美掌旗 兩岸旗手也敲定
巴黎奧運會將於7月26日晚開幕，美國奧運代表團24日公布，世界排名第2、2023年美網女單冠軍高芙(Coco Gauff)為女掌旗手，聯同較早前宣布的男掌旗手、NBA球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，將一同率領美國代表團出場。中國代表團當天也宣布開幕式旗手人選，分別為乒乓球運動員馬龍和花樣游泳運動員馮雨。中華台北代表團掌旗手則於日前確定分別由霹靂舞好手孫振和羽球好手戴資穎擔任。
高芙在社交平台貼文，對美國奧運選手投票選擇她做掌旗手表示感謝，形容是無比的榮幸。
今年20歲的高芙首度出戰奧運，也是首位擔任美國掌旗手的網球員。三年前她曾獲徵召參加東京奧運，可惜賽前確診染新冠無緣參賽。
高芙去年僅以19歲就成為美國超級新秀，先是9月在紐約贏得第一個大滿貫冠軍，在美國公開賽的女單決賽擊白俄羅斯女將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。今年6月，與捷克絲妮柯娃(Katerina Siniakova)在法國網球公開賽女雙決賽，擊敗義大利寶莉妮(Jasmine Paolini)與艾拉妮(Sara Errani)，連續第二年收獲大滿貫賽獎盃。
至於男掌旗手、NBA球星詹姆斯2004年首次參加奧運，今次是第四次出戰奧運的「老將」，在前三次已收穫二金一銅。
此外，巴黎奧運會中國體育代表團秘書長張新說，馬龍是中國乒乓球隊隊長，曾經參加過倫敦、里約、東京三屆奧運會，巴黎是他參加的第四屆奧運會，由馬龍擔任開幕式旗手，體現了對老運動員長期堅持的認可。馮雨則是中國花樣游泳隊隊長。
此前中華隊方面已宣布，將由已預告在年底退休的羽球好手戴資穎，搭配霹靂舞好手孫振掌旗。戴資穎今年將第四度出征奧運，孫振則是初體驗。今年巴黎奧運首度將霹靂舞列為正式競賽種類，孫振成為中華隊首位取得參賽資格的選手。
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