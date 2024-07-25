巴奧／網球女將高芙和詹皇同為美掌旗 兩岸旗手也敲定

巴黎奧運會美國體育代表團掌旗手高芙。(路透)

巴黎奧運 會將於7月26日晚開幕，美國奧運代表團24日公布，世界排名第2、2023年美網女單冠軍高芙(Coco Gauff)為女掌旗手，聯同較早前宣布的男掌旗手、NBA球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，將一同率領美國代表團出場。中國代表團當天也宣布開幕式旗手人選，分別為乒乓球運動員馬龍和花樣游泳運動員馮雨。中華台北代表團掌旗手則於日前確定分別由霹靂舞好手孫振和羽球 好手戴資穎 擔任。

高芙在社交平台貼文，對美國奧運選手投票選擇她做掌旗手表示感謝，形容是無比的榮幸。

今年20歲的高芙首度出戰奧運，也是首位擔任美國掌旗手的網球員。三年前她曾獲徵召參加東京奧運，可惜賽前確診染新冠無緣參賽。

高芙去年僅以19歲就成為美國超級新秀，先是9月在紐約贏得第一個大滿貫冠軍，在美國公開賽的女單決賽擊白俄羅斯女將莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。今年6月，與捷克絲妮柯娃(Katerina Siniakova)在法國網球公開賽女雙決賽，擊敗義大利寶莉妮(Jasmine Paolini)與艾拉妮(Sara Errani)，連續第二年收獲大滿貫賽獎盃。

巴黎奧運會美國體育代表團掌旗手勒布朗．詹姆斯。(美聯社)

至於男掌旗手、NBA球星詹姆斯2004年首次參加奧運，今次是第四次出戰奧運的「老將」，在前三次已收穫二金一銅。

中國乒乓球運動員馬龍(左)、花樣游泳運動員馮雨(右)將擔任巴黎奧運會開幕式中國體育代表團旗手。 (取自新華社微博)

此外，巴黎奧運會中國體育代表團秘書長張新說，馬龍是中國乒乓球隊隊長，曾經參加過倫敦、里約、東京三屆奧運會，巴黎是他參加的第四屆奧運會，由馬龍擔任開幕式旗手，體現了對老運動員長期堅持的認可。馮雨則是中國花樣游泳隊隊長。

戴資穎將擔任巴黎奧運開幕式中華台北代表團掌旗官。(圖／台灣體育署提供)

孫振將擔任巴黎奧運開幕式中華台北代表團掌旗官。(圖／台灣體育署提供)

此前中華隊方面已宣布，將由已預告在年底退休的羽球好手戴資穎，搭配霹靂舞好手孫振掌旗。戴資穎今年將第四度出征奧運，孫振則是初體驗。今年巴黎奧運首度將霹靂舞列為正式競賽種類，孫振成為中華隊首位取得參賽資格的選手。