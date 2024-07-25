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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

巴奧／部署軍警、戰機 巴黎要成「世界最安全的地方」

編譯陳韻涵／綜合報導
巴黎奧運開幕在即，當局部署大批軍警、戰機和路障維安。圖為維安人員在比賽場館檢查。(路透)
巴黎奧運開幕在即，當局部署大批軍警、戰機和路障維安。圖為維安人員在比賽場館檢查。(路透)

巴黎當局為即將開幕的夏季奧運會部署大批軍警、戰機和路障，矢言讓巴黎奧運會場成為「全世界最安全地方」。

美聯社報導，巴黎奧運負責人一年前宣布，奧運26日開幕時，法國首都巴黎將成為「世界上最安全的地方」。

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格(Tony Estanguet)的信心預測在大批警力巡邏巴黎街頭、戰機與士兵做好萬全準備，並在塞納河(River Seine)岸兩側設置如鐵幕般的金屬安全柵欄後，他的諾言似乎可以兌現，並保護1萬500名運動員和數百萬名遊客的安全。

7月26日至8月26日的第11屆奧運面臨空前維安挑戰，考量巴黎多次遭受極端主義的致命攻擊、烏克蘭與加薩的戰爭和國際局勢緊張，法國部署大批軍警因應。

此外，不同於2016年里約奧運或2012年倫敦奧運在郊區建造單一奧運場館，巴黎在擁有200萬人的繁華首都市中心舉辦多場賽事。

巴黎奧運的臨時體育場館設於公共場所，且史無前例地在塞納河沿岸舉辦綿延數公里的河上開幕式，這讓體育場館的維安措施變得更加複雜。

奧運協辦單位也憂慮網路攻擊，而維權人士和奧運批評者則擔心當局使用人工智慧(AI)監控技術，以及奧運維安的範圍和規模。

奧運期間，4萬5000名警察和憲兵組成的部隊和1萬名士兵組成分隊，在巴黎設置第二次世界大戰以來最大的軍營，軍警從軍營趕赴巴黎市內任何奧運場館都在30分鐘的車程時間內。

2015年凱達組織(Al-Qaeda)和伊斯蘭國(Islamic State)等恐怖主義槍手與炸彈客攻擊巴黎後，街頭有武警徒步巡邏早已成為法國擁擠城市的日常。

但對於不常見到武警巡邏的遊客而言，看到帶槍士兵可能感到不舒服，就像法國人當初一樣。

反恐部隊副司令查斯博夫(Éric Chasboeuf)說：「他們起初看到我們覺得很奇怪，總是繞道而行，但現在已經司空見慣了。」

除了地面上的軍警巡邏，空域也有戰機、直升機、無人機和監視系統監控，搭配AI軟體配對攝影機，加速識別潛在安全風險。

巴黎奧運 AI 加薩

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