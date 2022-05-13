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參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

高通膨挑戰 鮑爾連任聯準會主席 參院通過

編譯郭宣含／綜合12日電
聯準會(FED)主席鮑爾續任案12日在參院通過，未來四年他仍將肩負美國和全球經濟重任，在充滿不確定的時刻對抗創下美國40年新高的通膨。(路透)
聯準會(FED)主席鮑爾續任案12日在參院通過，未來四年他仍將肩負美國和全球經濟重任，在充滿不確定的時刻對抗創下美國40年新高的通膨。(路透)

參院12日以80比19票通過聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome Powell)續任案，未來四年他仍將肩負美國和全球經濟重任，在充滿不確定的時刻對抗創下美國40年新高的通膨。

鮑爾獲得壓倒性的同意票，反映出國會普遍支持聯準會透過一系列升息來壓低高通膨；鮑爾第一任期2月到期後，便以臨時主席身分繼續領導聯準會。

鮑爾12日稍晚接受全國公共廣播電台(NPR)節目「市場」(Marketplace)訪問時表示，一旦經濟數據惡化到超出官員預期，未來利息甚至可能升0.75%，不過目前還未列入考慮。

「將通膨壓低至2%的過程很痛苦，但最痛苦的是我們未能處理通膨，讓通膨高度滲入經濟。」鮑爾指出：「這只會害民眾收入價值因高通膨減少，到頭來，我們將面臨更進一步的衰退。」

鮑爾受訪時坦言，聯準會要成功減緩過熱經濟，並在未引發衰退的情況下壓低通膨，這種「軟著陸」(soft landing)的能力取決於「聯準會無法控制的諸多變因」，例如俄羅斯入侵烏克蘭和中國成長減緩；這番言論有別於鮑爾先前樂觀自信的看法。

部分經濟學者痛批聯準會太慢處理通膨；物價去年首度攀升，但鮑爾過去幾個月不斷重申通膨只是暫時，供應鏈穩定後就能減緩；聯準會一直到3月仍持續購買債券。

鮑爾12日受訪表示，若有後見之明，聯準會當時就會提早升息，但聯準會會根據現有資訊，做出當下最棒的決策。

參院12日對鮑爾的表決票數跟四年前差不多，前總統川普提名鮑爾擔任聯準會主席時，參院以84比13票通過；此前他也曾被前總統歐巴馬任命為聯準會理事。

雖然聯邦參議員普遍支持鮑爾，但部分兩黨人士反對其任命；民主黨籍梅南德茲(Robert Menendez，新澤西州)表示聯準會未推舉西語裔領袖，共和黨籍謝爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)則拿高通膨反對鮑爾，批「我們不該獎勵失敗。」

參院已認可拜登提名的其他三名聯準會理事，包括現任副主席的布雷納德(Lael Brainard)，以及非裔的庫克(Lisa Cook)和傑佛森(Philip Jefferson)，這表示聯準會108年歷史中，首度同時有兩名非裔理事，庫克也是首位聯準會非裔女性理事。

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