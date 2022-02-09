抗議強制接種令 加拿大司機邊界擋路 美加貿易受衝擊

反對強制接種疫苗的大批加拿大卡車司機，8日再次以卡車，塞在加拿大首都渥太華市區，表示抗議。(美聯社)

加拿大 卡車司機為抗議新冠疫苗 強制接種令，8日再度以卡車堵塞加、美兩國最大跨境橋梁；美國共和黨發聲力挺，形容抗議者為「自由車隊」，加國官員對此警告說有「外國介入」，要求美國政治人物別來插手；大橋堵塞致邊界運輸卡住，車流回堵長達數哩，進一步打擊到美、加貿易。

華盛頓郵報報導，加國卡車司機為抗議跨境運輸要強制接種疫苗，駕駛大小不一的各色車輛堵塞渥太華市市中心交通，卡車另堵塞北美最大跨國橋梁「大使橋」(Ambassador Bridge)，多地為此亂成一團。

美國政治人物本就因國內強制接種疫苗與否爭辯不已，加拿大卡車車隊堵塞交通事件於是吸引共和黨要角矚目，包括前總統川普等人均發聲支持；加拿大公共安全部長門迪奇諾(Marco Mendicino)回敬說，「我們是加拿大人，自有法律且將奉行」。

反對強制接種疫苗的大批加拿大卡車司機，8日再次以卡車堵塞美加國界的北美最大跨國橋梁「大使橋」，交通大亂。(Getty Images)

加、美新頒規定，強制跨境卡車司機必須完全接種疫苗，才能進入兩國境內，1月29日起便引發示威，此後抗議與日俱增，極右派、陰謀論者、反政府人士加入，既譴責強制接種疫苗，也跟甫獲連任的加國總理杜魯多 (Justin Trudeau)政府搗蛋。

川普4日便發表報明，形容杜魯多是「極左瘋子」，「發瘋的疫苗強制令」正要摧毀加拿大；川普另聳恿加國車隊前來華府，抗議美國的公衛措施。

密西根州官員指出，所謂「自由車隊」7日還堵住連結溫莎、安大約及底特律等地的大使橋，往加拿大的車流8日晨仍告停頓，而往美的車流也受到限制。

反對強制接種疫苗的大批加拿大卡車司機，8日再次以卡車堵塞北美最繁忙、最大跨國橋梁「大使橋」，交通大亂。(Getty Images)

加拿大皇家騎警隊表示，示威者7日夤夜仍堵塞亞伯他省及蒙大拿州的考茨(Coutts)過境站，進一步危及供應鏈；過境站8日下午部分重開，車輛能進入加拿大，但赴美的大型商業車輛按要求得改由別的過境站，以免延擱。

杜魯多7日在國會緊急辯論上指出，個別人等試圖阻撓國家經濟、民主體制及同胞的日常生活，這種行徑必須停止下來。

加拿大政府指出，抗議歸抗議，國內近九成卡車駕駛已完全接種疫苗，符合跨越邊境規定；杜魯多指出，示威者僅代表「一小撮邊緣人士」；加拿大公共衛生署指出，全國逾八成人口已完成接種。