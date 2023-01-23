加州零排放車輛 占去年新車銷售量19%

加州去年所銷售的新車中，18.8%為零排放車輛。(美聯社)

編譯組╱沙加緬度22日電

根據加州 州府宣布有關零排放車輛 (zero-emission vehicles, ZEVs) 最新統計數據，加州去年所銷售的新車中，18.8%為零排放車輛，另美國各地去年所銷售的零排放車輛，約有40%在加州售出。

紐森州長指出，加州繼續以其開創性政策、投資、啟發性動機、創造新工作機會等，繼續領導零排放車輛革命。此外加州擴大全加州零排放車輛運作的基礎設備，同時提供相對政策，讓一般民眾更有機會與能力購買零排放車輛。

他說，加州注意受到氣候變遷危機影響到的社區，同時讓加州發展全面清潔交通的未來推進。

有關零排放車輛最新統計，根據加州能源部資訊，加州去年銷售的所有新車中，18.8%為零排放車輛，2022年銷售零排放車輛總數比2021年提高38%，也比2020年劇增138%。

加州2022年銷售34萬5818輛零排放車。截至目前為止，加州總共售出139萬9913輛零排放車。根據Veloz 統計，美國所銷售的零排放車中，40%是在加州一地售出。包括公共充電站與私人充電設備， 加州目前已裝設有8萬又27個充電設施處。

加州提供低收入 民眾購車贈款或扣除額。

加州能源委員會上周通過29億元的投資計畫，加速完成加州電動車 充電或氫燃料補充設備計畫。加州空氣資源局去年11月通過26億元投資計畫，支持發展加州電動車，其中70%專款用為協助弱勢社群或低收入社區民眾購買電動車，此乃加州目前規模最大的清潔交通擴大平等政策。

此外加州將取得全國電動車基礎設施計畫的3億8400萬元聯邦撥款，在加州各地裝設電動車充電站。

州府提出多項成效極佳的推動電動車計畫案，促使電動車為加州一大外銷產品，也推廣主要電動車生產工作機會。目前加州共有55個電動車與電動車相關廠商，擁有全國最高電動車相關生產工作數量。