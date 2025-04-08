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佛利蒙警察局首創緊急應變系統 守護自閉症居民

記者徐蓓蓓╱佛利蒙即時報導
透過「約書亞代碼」系統，執法人員能夠在抵達現場前獲得必要資訊，調整溝通方式，避免不必要的緊張局勢。（取自Joshua's Gift網站）
透過「約書亞代碼」系統，執法人員能夠在抵達現場前獲得必要資訊，調整溝通方式，避免不必要的緊張局勢。（取自Joshua's Gift網站）

佛利蒙市警察局近日宣布，成為全國首個採用專為自閉症居民設計的緊急應變系統的執法機構，旨在提升與自閉症人士的互動效率與安全性。

該系統名為「約書亞代碼（Code Joshua）」，由非營利組織Joshua's Gift與佛利蒙警察局合作開發。 其核心是一個自願性資料庫，允許家屬或監護人登記自閉症親屬的關鍵資訊，如觸發因素、溝通偏好、緊急聯絡人等。 當執法人員接獲涉及該人士的緊急呼叫時，可即時存取這些資訊，從而調整應對策略，確保互動的安全與有效性。

佛利蒙警察局表示，這項創新措施的推動，源於對自閉症群體需求的深入理解。 傳統的執法方式可能無法充分考慮自閉症人士的特定需求，導致潛在的誤解或衝突。 透過「約書亞代碼」系統，執法人員能夠在抵達現場前獲得必要資訊，調整溝通方式，避免不必要的緊張局勢。

Joshua's Gift的創辦人強調，這套系統的建立，不僅有助於保護自閉症人士，也為家屬帶來更多安心。 他們希望這一模式能夠在全國範圍內推廣，讓更多執法機構採用，從而提升自閉症群體的整體安全與福祉。

佛利蒙警察局鼓勵當地居民積極參與，為有需要的家庭提供支援。 他們也計畫與更多社區組織合作，進一步完善該系統，確保其有效運作。

這一創新舉措的推出，標誌著佛利蒙市在關懷特殊需求群體方面邁出了重要一步。 透過科技與人性的結合，為自閉症人士打造更安全、包容的生活環境。

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