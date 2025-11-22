全美假日上路最危險10州 事故多發生在這些時段

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
節日期間雖洋溢歡樂氣氛，卻也是上路最危險的時刻之一。示意圖。Image by Ebowalker from Pixabay
節日期間雖洋溢歡樂氣氛，卻也是上路最危險的時刻之一；由於家庭聚會、冬季天候與交通流量增加等因素，全美各地的車禍發生率往往在此期間飆升。

雅虎（Yahoo）網站報導，Alana's保釋金公司的最新調查分析了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）致命與受傷事故通報系統（FIRST）的致命事故數據，整理出在11、12月節日旺季期間，對駕駛人最危險的10個州。（排名由後至前）

第10名：奧克拉荷馬州

每十萬居民致命車禍數：12.72

最常見車禍日：周六

最高風險時段：下午6:00–6:59

奧克拉荷馬州名列前十，周六被證實是最危險的駕駛日。該州遼闊的鄉間公路與難以預測的冬季路況，是節日期間致命事故率偏高的主因。

9. 田納西州

每十萬居民致命車禍數：12.84

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午5:00–5:59

田納西州駕駛人應在周末來臨時格外謹慎，該州繁忙的州際公路與傍晚交通壅塞的雙重因素，使周五晚間容易肇事。

8. 蒙大拿州

每十萬居民致命車禍數：12.95

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午5:00–5:59

蒙大拿州風景優美的道路，在冰雪來襲時可能變得險惡；該州冬季事故死亡率持續居高不下，尤其在緊急救援較慢的長途鄉間路段。

7. 懷俄明州

每十萬居民致命車禍數：14.23

最常見事故日：周三

最高風險時段：上午9:00–9:59

與多數州不同，懷俄明州事故高峰出現在上午時段。結冰路面、野生動物穿越及重型卡車流量，皆是導致午間事故較頻繁的原因。

6. 路易斯安納州

每十萬居民致命車禍數：14.74

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午6:00–6:59

路易斯安納州的周五夜晚對駕駛人尤為致命，從紐奧良到鄉村教區，交通壅塞與周末前夕的歡聚活動都可能加劇風險。

5. 阿肯色州

每十萬居民致命車禍數：14.77

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午6:00–6:59

阿肯色州排名第五，致命事故高峰出現在日暮時刻；狹窄的鄉間道路與節日期間增加的車流量，使夜間駕駛更具危險性。

4. 阿拉巴馬州

每十萬居民致命車禍數：14.78

最常見事故日：周六

最高風險時段：下午5:00–5:59

阿拉巴馬州假日周末風險尤高，州際公路與鄉間道路車流激增，黃昏時段往往釀成最多死亡事故。

3. 南卡羅來納州

每十萬居民致命車禍數：15.42

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午6:00–6:59

南卡羅來納州長期位居全美道路事故致死率前幾名；節假日期間，周五事故增幅最為明顯，與周末出行高峰及夜間能見度問題有關。

2. 新墨西哥州

每十萬居民致命車禍數：15.66

最常見事故日：周五

最高風險時段：下午6:00–6:59

新墨西哥州位居第二，沙漠公路與漫長夜間行駛尤為危險。數據顯示，事故多集中於能見度急劇下降的黃昏時段。

1. 密西西比州

每十萬居民致命車禍數：17.50

最常見事故日：周六

最高風險時段：下午5:00–5:59

密西西比州是節日駕駛者最危險的州，每十萬居民發生17.5起致命事故，遠超全國平均值。周六尤為危險，多數事故發生於日落前夕，提醒人們即使短途節日出行也潛藏嚴重風險。

