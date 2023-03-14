銀行倒閉別慌 個人存戶有25萬元保險 夫妻聯名加倍

許多存戶在矽谷銀行總部排隊，準備處理他們的存款。(Getty Images)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉讓民眾為存款感到擔心，華爾街日報報導，金融專家指出，在銀行擁有巨額存款的民眾，應該透過這次事件好好思考，假設萬一遇到銀行倒閉，自己的金錢是否安全。

首先要了解聯邦存款保險 公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)擔保範圍包括哪些，並且根據擔保範圍推算自己的存款是否受到保障。絕大多數投資 帳戶、退休帳戶資產並不在FDIC保險範圍之內，但如果管理帳戶的證券 商倒閉，帳戶存款可能受到證券投資者保護公司(Securities Investor Protection Corp，SIPC)保護。

美國任何一家銀行，客戶每個戶頭受到FDIC保險的金額上限為25萬元。夫妻聯合戶頭獲FDIC保險上限為50萬元，由於個人名下帳戶還有上限25萬元保險，因此夫妻兩人在同一家銀行共計可有100萬存款獲得FDIC擔保。

理財網站Bankrate首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，如今銀行由於受到FDIC及其他金融法規規範，庫存資金必須更加充足，對消費者來說比以前變更安全，可是存款民眾還是要知道所有的風險。

麥克布萊德說，存入銀行戶頭的錢如果超過FDIC擔保上限，「就好像開車沒繫安全帶似的，等於你在邀請災難到來」。

銀行戶頭存款超過25萬元的民眾，最簡便的方式是開立多個帳號。根據FDIC定義，同一個人名下的支票帳戶與存款帳戶並不屬於不同帳戶，但個人持有帳戶與共同持有帳戶則視為分開帳戶。個人可以開立帳戶數目並無限制，理論上在200家不同銀行開立200個帳戶，就可以有5000萬元存款獲得FDIC擔保，只不過管理眾多帳戶可能頗費功夫。