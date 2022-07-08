2人曾惹怒川普…前FBI首長柯米、麥凱博爆同遭查稅

前聯調局長柯米。(美聯社)

針對紐約時報報導，曾惹怒前總統川普 的前聯邦調查局長柯米(James Comey)及代理局長麥凱博(Andrew McCabe)雙雙遭國稅局 查稅，國會兩黨人士對川普不無可能「藉查稅公報私仇」同表震驚，同聲呼籲調查。國稅局則指出，「此案已提交財政部稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration)審查；國稅局長瑞提格(Charles Rettig)得知此事後，也已親自聯繫督察長」。

全美每年1億5000多萬報稅者遭查稅的人數僅數千人，但紐時6日晚驚爆柯米和麥凱博卻分別在2017年和2019年遭查稅，是純屬巧合？還是川普透過國稅局查稅向政敵施壓？啟人疑竇。柯米和麥凱博均認為自己遭查稅事有蹊蹺。

川普表示他對查稅案一無所知；川普任命的國稅局長瑞提格6日表示他對挑選查稅對象沒有任何影響權；國稅局7日發表書面聲明指出，查稅案應該是隨機的，國稅局已要求負責稅務事務的督察長審查此事。

柯米2017年5月請司法部提供FBI更多資源來調查2016年俄羅斯干預美國大選之後，遭川普免職；接任代理局長的麥凱博2018年1月離任並開始放有薪假，原訂3月18日退休，卻在16日遭司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)開除。

參院財政委員會主席、民主黨參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)表示，瑞提格已連絡他，除告知已要求督察長調查此事，並「強調任何不當行為指控都將獲認真對待，以供督察長進一步審查」。

魏登說：「川普不尊重法治，若他試圖讓政敵受到國稅局特別審查，沒人會感到驚訝。但我們必須了解這整件事，它令人嚴重關切；我們會看看財政委員會可以採取哪些步驟。」

以稅收為重點的眾院 歲入委員會監督小組委員會主席、民主黨眾議員巴斯克爾(Bill Pascrell Jr.，新澤西州)長期批評瑞提格，他重申瑞提格應下台，「若瑞提格真的關心這個機構，今天就該遞辭呈。若他不走，就該被彈劾。」瑞提格任期預訂11月結束。

眾院歲入委員會最高共和黨眾議員布萊迪(Kevin Brady，德州)聲明表示，他支持「調查所有關於政治目標的指控」。但布雷迪也提到，瑞提格保證自己與川普沒有聯繫。

國會兩黨人士同聲要求調查，顯示相關指控的嚴重性以及國會人士對國稅局的長期不信任；此案也讓人想起前總統尼克森被迫辭職前，利用國稅局敲打政敵。