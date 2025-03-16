印州女子疲勞駕駛墜洪溝 受困6天獲救

印州41歲碧歐納·凱索爾，當時失蹤多日，家人四處尋找，幸而獲救。(取自X平台)

印地安納州41歲女子碧歐納·凱索爾(Brieonna Cassell)因疲勞駕駛墜入路邊排洪溝， 腿部手腕重傷，無法動彈，困在車內六天。正當絕望之際，幸好被疏濬工人發現而獲救。

牛頓郡警長辦公室說，馬丁內茲(Johnny Martinez)11日駕駛挖掘機經過時看到排洪溝內有輛汽車，趕緊打電話給工頭范德沃爾(Jeremy Vanderwall)，兩人下去一看，車內竟然有個人。

兼任當地義消副隊長的范德沃爾說，「她意識很清醒，很警覺，清楚自己傷勢有多嚴重。」「她說，『我想沒人會發現我，我大概就在溝裡死定了』。」

救護人員獲報趕到顯場後，協助凱索爾脫困，然後用直升機將她送到北方75哩外的芝加哥 醫院。院方表示她，「傷勢嚴重。」

凱索爾的父親卡德維爾(Delmar Caldwell)表示，女兒6日駕車出門訪友，因為疲勞睡著，車子衝出路面掉落橋下的深溝裡，卡在來往車輛行人都看不到的地方，腿部和手腕都嚴重受傷，無力脫困，手機偏偏又沒電了。她大聲呼救，但無人到。卡德維爾說，「那肯定是很令人沮喪的情況。」

幸好凱索爾還勉強能搆到車底的涓流溪水。她脫下身上穿的連帽衫，浸在溪水中，然後再將水分擰進嘴裡。老父指出，「因為她知道要活命，就得喝水，這就是生存技巧啊。」

喀德維爾說，到了11日上午，女兒已經被困六天。「她已放棄會被發現的希望了，就在這時候，感謝上帝，竟然就有人發現她。」「從她被發現，到救難志工趕來幫忙，這一切都是完美的奇蹟。」

他說，她女兒現在「精神很好，能夠進食，而且胃口不錯。」

牛頓郡警長考斯蘭(Shannon Cothran)稱讚馬丁內茲見義勇為，並認為凱索爾能夠倖存，讓他見證了「求生的意志」。