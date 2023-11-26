華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

業主雇同一員工，在自己名下不同的店上班，容易引發加班糾紛。（取材自Unsplash.com）

南加 卡塔琳娜島（Catalina Island）華人 業主，因少付員工工資、詐騙加班費等多項罪名，目前面臨重罪指控。此案引起洛杉磯 華人圈熱議，有人指出，不少華人業主喜歡雇用同一個員工，到自己名下不同的店上班，但這容易引發勞資糾紛。

據稱，本案中的華人女業主和丈夫，同時經營多家餐廳、旅館，他們讓員工同一天在自己的多家店工作，導致工作時間長達18小時，知情者指出這樣的現象在華人圈中其實常見。

一位旅館業者化名為蔣先生，他表示洛杉磯華人業主，名下擁有多家旅館很常見，不少雇主都會聘請相同的員工，在自己的幾家店工作。例如一名員工在一家旅館工作8小時後，再到另外一家旅館工作4小時，如果兩家旅館屬於同一雇主，那4小時就屬於加班，需支付加班工資。

對於這種現象，蔣先生認為，很多華人業主不懂法，以為不是同一家店，就不算加班。根據業者提供的資料，南加地區華人經營的旅館大概有800多家，中小型旅館佔9成以上，而這樣的雇傭關係大多發生在中小旅館。蔣先生指出，他認識不少華人小旅館老闆，都因為聘請同一人在不同的店上班，被起訴未支付員工加班費。

律師鄭博仁表示，這是非常複雜的法律領域，涉及共同雇主（Joint Employer）概念。一般規則是，如果業主雇用一名員工，並將他派往第二家公司工作，同時指導和控制他們之間的雇傭關係，法律將認定這名業主需承擔連帶責任。鄭博仁建議，即使員工本人同意，雇主也不要為自己控制的不同公司，雇用同一名員工。

對於華人女業主的案件，如果罪名成立，將面臨最高22年的監禁。勞資糾紛案時有發生，但重罪指控卻不多見，一般都是通過賠償達成和解協議，為何此案量刑如此嚴重。鄭博仁認為，雇主需負刑事責任，這種情況確實比較少見，但當違法行為非常嚴重時，政府就會起訴雇主違反勞工法。據悉，此案還涉及提交虛假和欺詐性申報表等其他多項重罪。

此外，蔣先生還指出，華人小旅館業主喜歡雇用夫妻檔員工，並提供包吃包住，員工24小時待命工作，這種情況也容易引起加班的法律糾紛。 他認為，員工在旅館期間，無論是否在工作，等待時間都可能會被計算在工作時間裡，包括睡覺、娛樂等時間。因此他認為，聘請員工，並住在店內，風險非常大。

鄭博仁表示，員工等待工作的時間需要支付工資，休息時間就不用支付，兩者要區別對待。例如餐廳服務生，等待上菜服務的時間，肯定要計入上班時間，但如果吃飯、睡覺的休息時間，就不會被計算在內。關鍵在於那段時間，員工是不是在等待工作， 還是真的在休息。