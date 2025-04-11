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空軍共諜夫妻檔 4罪更審都遭重判

記者張議晨／高雄11日電
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空軍退役上校劉聖恕吸收現役少校龔健宇（左二）交付機敏情資，兩人都遭重判。（本報資料照片）
空軍退役上校劉聖恕吸收現役少校龔健宇（左二）交付機敏情資，兩人都遭重判。（本報資料照片）

空軍中校孫緯、國防大學少校劉芸雅夫婦被空軍退役上校劉聖恕吸收，收錢交付軍機給陸方，劉聖恕被判刑20年定讞。孫緯、劉芸雅原審各合併判刑19年半、20年半，部分犯行經最高法院撤銷發回更審，高雄高分院昨各判六至14年、八至17年徒刑；可上訴。

孫緯、劉芸雅已有部分犯行被判決定讞，待全案確定後，實際刑度將由檢方向法院聲請合併執行刑。

據調查，劉聖恕原為空軍教練機教官，2013年退役後赴大陸經商，被對岸情治單位吸收，返台刺探軍情，他請林姓友人在高雄市成立空殼公司，讓陸方轉入資金作為交付軍官洩密的報酬。

孫緯因流連職棒簽賭、電子遊藝場欠大筆債務，劉聖恕知悉後鎖定孫緯發展下線，答應只要交付機敏文件，視機密等級，每筆可獲數萬至十餘萬元台幣報酬；後來孫緯拉妻子劉芸雅加入，劉芸雅曾任漢光演習保密安全管制中心安全督導官，利用職務之便夾帶演習機敏資料出營，並佯稱製作教材、簡報，向部隊學弟、同事索取機密文件，轉交劉聖恕換取報酬。

檢調布線五年，前年拘提劉聖恕等人到案，查出國軍少校龔健宇、鄧至佑、劉永瑋及開設人頭公司林姓男子也涉案。高雄高分院審理，將劉聖恕判刑20年、孫緯19年半、劉芸雅20年半、龔健宇三年半、鄧至佑二年、林男六月得易科罰金，劉永瑋無罪；經上訴最高法院，孫緯、劉芸雅部分罪行被發回更審，其餘均判刑定讞。

孫緯、劉芸雅已入監服刑，昨更審宣判未對外公開，孫緯犯交付軍機等四罪，被判刑六至14年，劉芸雅犯交付軍機等四罪，被判八至17年。

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