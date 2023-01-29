料理功夫／紅豆沙烤糯米粉糕

紅豆沙烤糯米粉糕

材料：

糯米粉1包（16盎司）、糖半杯、玉米油半杯、水2杯、紅豆沙半罐、不沾烤盤1個。

紅豆沙烤糯米粉糕食材

作法：

1.將糯米粉、糖、玉米油、水混合攪拌均勻，倒入烤盤內，用小湯匙把紅豆沙隨意放入糯米粉漿內，把豆沙壓入內（如圖）。

小湯匙把豆沙壓入內。

2.烤箱預熱375℉，紅豆糯米漿放入烤箱烤50分鐘，用筷子插入內不沾黏就是烤熟了。等涼一點就可以吃了。

小叮嚀：

1.如喜歡吃比較甜可放一杯糖，因為豆沙很甜，所以這裡只有放半杯糖。

2.一罐紅豆沙可以做兩份糯米糕。

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