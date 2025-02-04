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洛杉磯音樂中心沉浸式體驗展覽《禮物》即將免費開放

洛杉磯訊
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洛杉磯音樂中心（The Music Center）將攜手 Getty，於2月8日（周六）晚6:30至9:30為公眾呈現沉浸式體驗展覽《禮物》（The Gift）。本次活動將於洛杉磯音樂中心（The Music Center）免費對公眾開放，誠邀您共赴一場跨越科學與藝術邊界的獨特體驗。觀眾將在天文學研究與人文敘事的交織中，探尋宇宙星空與人類情感中「愛」、「失去」與「產生聯結」的關係。

加入《禮物》的旅程將為我們解答以下三個問題

藝術如何表達宇宙哲學？

藝術家艾米·邁爾斯（Amy Myers）以精細的幾何圖案和抽象繪畫，展現天體運行的秩序之美。本次展覽特別展出了她的原創藝術作品，讓觀眾在視覺中感受宇宙的韻律。

艾米·邁爾斯 (Amy Myers) 書中的原創藝術作品
艾米·邁爾斯 (Amy Myers) 書中的原創藝術作品
艾米·邁爾斯 (Amy Myers) 書中的原創藝術作品
艾米·邁爾斯 (Amy Myers) 書中的原創藝術作品

置身於光影交錯的裝置空間，觀眾將在這裡感受科學與哲學的碰撞，體驗星辰如何映照我們的記憶、時間與情感。

透過仰望星空，我們可以了哪些關於自己和彼此聯繫的知識？

《禮物》不僅僅是一場展覽，更是一部藝術化的天文學書籍。它用通俗易懂的語言，詩意的敘述、精美的圖像，將宇宙的秩序、時間的流動，以及人類之間的情感聯結向公眾娓娓道來。本書在展覽現場提供簡體中文版，旨在讓更多觀眾得以進入這個關於星空的故事。

什麼是沉浸式體驗？

《禮物》將以天體物理學、敘事藝術和視覺裝置相結合的形式，透過光影圖像與聲音的結合，為觀眾打造沉浸式的宇宙體驗，帶領觀眾探索天體物理學、故事講述和人類情感之美的融合。

📌 立即預約，走進這場關於星空與人類回憶的沉浸之旅！

👉 點擊預約

—— Presented by Getty & The Music Center

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