我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業

財經新聞組／綜合報導

福特汽車總裁比爾福特(Bill Ford)一直在逐漸積累更多股權，以更能控制他曾祖父於1903年創立的這家汽車製造商。

與馬斯克(Elon Musk)和其他CEO因近日股價飆升而套現部分股票作法不同，64歲的比爾福特過去10年中一直在加倍買進這個家族企業股票。

比爾是福特最大個人股東，擁有230萬股普通股。更重要的是，他還是B類股票的最大持有者，持有這些股票讓福特家族保留對公司的超級投票權。雖然B類股票只占福特流通股2%，但卻控制了40%的投票權。

比爾福特直接擁有1610萬股或23%的B類股票，這些股份僅供福特家族持有。根據FactSet的數據，這是他2012年時大約400萬股或5.7%的4倍。

福特的股份因擔任董事會主席而增加，他表示，之所以繼續持有股份，是因為他對由CEO法利(Jim Farley)領導團隊實現轉型計畫「非常有信心」；法利的重心放在電動車和聯網車。

法利與前幾任CEO都不一樣。自2020年10月上任以來贏得投資人信心，福特股價飆升約270%。

福特汽車14日收於每股25.19元，市值剛過1000億元。超過同城競爭對手、市值900億元的通用汽車(GM)。

比爾福特直接擁有約2030萬股公司股票，包括限制性股票、普通股和B類股票。截至13日收盤價，資產價值超過5億元。

公司創始人亨利福特的後代持有價值約18億元的7100萬股B類股票。一旦福特家族的B類股票跌至約6080萬元以下，福特家族的投票權就會減少。

有人批評雙重股權制度讓福特家族保有對福特汽車的控制權不公平。但比爾福特一再捍衛雙重股權結構，因為它允許管理層更專注於長期發展，而不會成為另一個「沒有代表性的公司」。

他強調，「它給了我們很多其他公司所沒有的門面，也許還包括人性。」

股票 汽車 投票

上一則

銀行股不給力 股指連跌兩周

下一則

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

延伸閱讀

美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光

美國也出現躺平族 「反工作」崛起 離職潮原因曝光
不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES

不讓福特專美於前 通用Silverado EV純電皮卡亮相CES
財經簡訊

財經簡訊
賭城煙火秀照常舉行 預計湧入30萬人

賭城煙火秀照常舉行 預計湧入30萬人

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席參議院聽證會，警告高通膨對美國經濟復甦構成「嚴重威脅」。(美聯社)

鮑爾警告高通膨威脅經濟 聽證會四大重點一次看

2022-01-11 19:45
英特爾執行長基辛格7日表示，計劃在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。路透

特斯拉全自駕系統 漲價20％

2022-01-09 15:41
哈薩克近日發生民眾示威暴動，引發政府切斷網路，連帶造成比特幣價格重挫，摜破4萬3000美元關卡。(美聯社)

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

2022-01-08 16:25

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議