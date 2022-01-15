從不套現、加倍買進 福特汽車始終是家族企業

福特汽車 總裁比爾福特(Bill Ford)一直在逐漸積累更多股權，以更能控制他曾祖父於1903年創立的這家汽車製造商。

與馬斯克(Elon Musk)和其他CEO因近日股價飆升而套現部分股票 作法不同，64歲的比爾福特過去10年中一直在加倍買進這個家族企業股票。

比爾是福特最大個人股東，擁有230萬股普通股。更重要的是，他還是B類股票的最大持有者，持有這些股票讓福特家族保留對公司的超級投票 權。雖然B類股票只占福特流通股2%，但卻控制了40%的投票權。

比爾福特直接擁有1610萬股或23%的B類股票，這些股份僅供福特家族持有。根據FactSet的數據，這是他2012年時大約400萬股或5.7%的4倍。

福特的股份因擔任董事會主席而增加，他表示，之所以繼續持有股份，是因為他對由CEO法利(Jim Farley)領導團隊實現轉型計畫「非常有信心」；法利的重心放在電動車和聯網車。

法利與前幾任CEO都不一樣。自2020年10月上任以來贏得投資人信心，福特股價飆升約270%。

福特汽車14日收於每股25.19元，市值剛過1000億元。超過同城競爭對手、市值900億元的通用汽車(GM)。

比爾福特直接擁有約2030萬股公司股票，包括限制性股票、普通股和B類股票。截至13日收盤價，資產價值超過5億元。

公司創始人亨利福特的後代持有價值約18億元的7100萬股B類股票。一旦福特家族的B類股票跌至約6080萬元以下，福特家族的投票權就會減少。

有人批評雙重股權制度讓福特家族保有對福特汽車的控制權不公平。但比爾福特一再捍衛雙重股權結構，因為它允許管理層更專注於長期發展，而不會成為另一個「沒有代表性的公司」。

他強調，「它給了我們很多其他公司所沒有的門面，也許還包括人性。」