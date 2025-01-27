2025全美最佳炸雞就在灣區

Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

炸雞是美式料理的經典菜式之一，從東海岸到西海岸，提供這道菜的餐廳無數。根據WIKIPEDIA的數據，提供炸雞的全美連鎖店就超過50家。而據Statista網站的數據，全美炸雞門店最多的就是KFC。截止2023年，共有3791家門店。其次是Popeyes和Chick-fil-A，分別有3051家和2964家。

在數量如此巨大的炸雞店中，舊金山灣區 卻有一家餐廳炸雞脫穎而出，成為時尚生活類網站Gayot評出的2025年全美最佳炸雞。這家餐廳就是坐擁七顆米其林星星的殿堂級名廚愷樂（Thomas Keller)在納巴山谷的家常風味餐廳 Ad Hoc的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)。。

網路流傳的這款炸雞的配方，是先把雞肉在香草檸檬鹽水中浸泡12小時，讓雞肉多汁軟嫩。再在麵粉裡加入蒜粉、洋蔥粉、甜椒粉、辣椒粉、鹽和胡椒。然後給雞肉拍上麵粉，蘸足酪乳，再裹上麵粉。炸到表皮鬆脆即可。

Ad Hoc實際上是每日更換菜單的高檔餐廳。但因為炸雞太受歡迎，因此也提供炸雞外賣服務，並且價格相當親民。包含14塊炸雞的大桶酪乳炸雞只賣60元，7塊炸雞的小桶裝只要40元。並且還有無麩質的選項，讓麩質過敏的人士也可以享受到炸雞美味。

主廚愷樂早在1996年就榮膺加州 最佳廚師，1997年成為美國最佳廚師。2005年初次登場的米其林紐約指南就，頒發給他的紐約餐廳Per Se三顆星星。2006年他在灣區納巴的餐廳French Laundry也獲得三顆米其林星星。他還是唯一同時有兩間餐館都是米其林三星的美國廚師。

不過曾經尋訪美味的人士提醒，炸雞並非每天都有。如果只是想外賣，最好提前在餐廳網站上預訂，以免白跑一趟。目前來看周五、周六和周日午前11時15分到午後1時45分時段都可以預訂。

也有堂吃的人士表示，這家餐廳每天提供套餐菜單，雖然是美式家常菜，但從前菜，主餐到甜點，每一道菜都可以看出精心製作。一套吃下來其實飽腹感非常強，如果胃口不大，很難再吃下炸雞。但是同行的小朋友非常喜歡，可以說是非常兒童友好的一道菜了。