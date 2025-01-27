我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025全美最佳炸雞就在灣區

記者徐蓓蓓╱納巴縣即時報導
Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）
Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

炸雞是美式料理的經典菜式之一，從東海岸到西海岸，提供這道菜的餐廳無數。根據WIKIPEDIA的數據，提供炸雞的全美連鎖店就超過50家。而據Statista網站的數據，全美炸雞門店最多的就是KFC。截止2023年，共有3791家門店。其次是Popeyes和Chick-fil-A，分別有3051家和2964家。

在數量如此巨大的炸雞店中，舊金山灣區卻有一家餐廳炸雞脫穎而出，成為時尚生活類網站Gayot評出的2025年全美最佳炸雞。這家餐廳就是坐擁七顆米其林星星的殿堂級名廚愷樂（Thomas Keller)在納巴山谷的家常風味餐廳 Ad Hoc的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)。。

網路流傳的這款炸雞的配方，是先把雞肉在香草檸檬鹽水中浸泡12小時，讓雞肉多汁軟嫩。再在麵粉裡加入蒜粉、洋蔥粉、甜椒粉、辣椒粉、鹽和胡椒。然後給雞肉拍上麵粉，蘸足酪乳，再裹上麵粉。炸到表皮鬆脆即可。

Ad Hoc實際上是每日更換菜單的高檔餐廳。但因為炸雞太受歡迎，因此也提供炸雞外賣服務，並且價格相當親民。包含14塊炸雞的大桶酪乳炸雞只賣60元，7塊炸雞的小桶裝只要40元。並且還有無麩質的選項，讓麩質過敏的人士也可以享受到炸雞美味。

主廚愷樂早在1996年就榮膺加州最佳廚師，1997年成為美國最佳廚師。2005年初次登場的米其林紐約指南就，頒發給他的紐約餐廳Per Se三顆星星。2006年他在灣區納巴的餐廳French Laundry也獲得三顆米其林星星。他還是唯一同時有兩間餐館都是米其林三星的美國廚師。

不過曾經尋訪美味的人士提醒，炸雞並非每天都有。如果只是想外賣，最好提前在餐廳網站上預訂，以免白跑一趟。目前來看周五、周六和周日午前11時15分到午後1時45分時段都可以預訂。

也有堂吃的人士表示，這家餐廳每天提供套餐菜單，雖然是美式家常菜，但從前菜，主餐到甜點，每一道菜都可以看出精心製作。一套吃下來其實飽腹感非常強，如果胃口不大，很難再吃下炸雞。但是同行的小朋友非常喜歡，可以說是非常兒童友好的一道菜了。

灣區 加州 舊金山

上一則

全僑熱鬧迎春 灣區政界代表齊揮毫

延伸閱讀

全僑熱鬧迎春 灣區政界代表齊揮毫

全僑熱鬧迎春 灣區政界代表齊揮毫
加州就業機會急遽放緩 失業率走高

加州就業機會急遽放緩 失業率走高
金山灣區國慶委員會改選 林秀春當選48屆主委

金山灣區國慶委員會改選 林秀春當選48屆主委
谷底反彈 灣區房屋銷售量去年增9% 中位房價也漲

谷底反彈 灣區房屋銷售量去年增9% 中位房價也漲
龍舌蘭炸雞？Popeyes與Don Julio神祕合作 鎖定超級盃市場

龍舌蘭炸雞？Popeyes與Don Julio神祕合作 鎖定超級盃市場

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

2025-01-25 15:17
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%