龍頭清潔公司 「費耶特」被控雇童工在屠宰場工作

美國非法童工問題日益嚴重，在最新一起個案裡，清潔承包公司雇用過百名未成年人在多家工廠工作，包括清潔肉類加工設施。

由於過程有危險，聯邦法律禁止雇用18歲以下的青少年在肉類加工廠工作。但總部設在田納西州 的費耶特清潔服務有限公司(Fayette Janitorial Service LLC)則無視法令，截至2023年12月12日，至少有四名未成年人在愛阿華州一家屠宰場工作，負責清潔消毒危險設施，包括劈頭機、拉顎器和肉帶鋸。

聯邦勞工部 已要求聯邦法官頒令，禁止該公司的做法。

勞工部的法律文件也詳細說明了該公司雇用的一名14歲少年，在維州 一家肉食加工廠清潔雞腿包裝線皮帶時，遭到嚴重傷害。調查顯示這家公司明知這名工人還未成年，但仍然雇用。

費耶特是美國龍頭清潔承包公司，在30個州都有業務，雇用了600多名工人，涉及的工廠範圍廣泛。維州阿科馬克的珀杜農場(Perdue Farms)有15名未成年費耶特員工，愛州的Seaboard Triumph Foods工廠也至少有9名未成年員工。

類似的違規行為愈來愈普遍，去年另一家清潔公司Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) ，雇用了逾百名兒童在13家肉類加工廠工作，後來被判民事罰款150萬多元。

童工在工廠死亡個案也不斷發生，密西西比州一間家禽加工廠，一個年僅16歲員工因為工傷死亡、威斯康辛州一間鋸木廠，一名16歲工人在發生事故後死亡。

聯邦農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)去年致函給全國18家最大的肉類和家禽生產商，強調政府會更廣泛打擊童工違法行為。聯邦勞工部最新統計數據顯示，自2019年以來，全美非法雇用未成年人數量增加了88%。