Sun Nong Dan的韓式燉牛小排受老饕喜愛。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 文章以美國飲食文化為背景，解析The Infatuation評選的經典菜單，並在豬牛肉篇介紹德州烤牛胸肉、堪薩斯焦香肉塊與洛杉磯韓式燉牛小排等代表料理。

美國獨立250周年的各項慶祝活動和歷史回顧逐漸進入尾聲，趁著一年一度全國民眾照例感謝當年友善的萬帕諾亞族(Wampanoag)北美原住民 熱心教導第一批歐洲移民 如何種植玉米和狩獵火雞而免於餓死的時刻，我們不妨來品味一下美國飲食文化這幾個世紀以來的精華。

1620年搭乘「五月花號」(Mayflower)在如今麻州普利茅斯(Plymouth)登陸的清教徒，或許可能把祖傳食譜 留在英格蘭老家，但隨後一波又一波來自全球各地的移民，無論種族、膚色或信仰，都將其故鄉獨特的食物、香料和烹飪方式，注入了美國這個大熔爐，造就這個國家成為世界上最豐富多元的飲食文化。任何人如果妄想從其中挑選出25道、甚至250道號稱最「經典」(classic)的美國食物，不但是一項不可能的任務，甚至極有可能掀起一場文化論戰。

摩根大通(JPMorgan Chase)金融服務集團旗下，總部位於紐約的知名餐廳推薦與美食評論網站The Infatuation，其餐廳評價由多位專業美食評論員和編輯以匿名方式實際走訪用餐後，力求維持客觀並貼近一般消費者的真實體驗。所以儘管The Infatuation甘冒大不諱，列舉了全美最具代表性的25道餐點(The 25 Most Iconic Dishes In America)，這份名單還是具有一定權威性和參考價值。

值得注意的是，這張清單著重的不僅只是美味，更在於每道餐點的獨特性；在50州當中，就只有某個城市的特定食肆才能品嘗到的獨一無二美食。為了便於讀者和饕客搜尋符合個人口味的餐點，筆者擅自將The Infatuation的菜單歸納為三明治、豬牛肉、雞肉、海鮮、小吃／開胃菜／甜點等五大種類，同時介紹相關烹飪方式和食物的起源。

二、豬牛肉

美國人最喜愛的肉類烹飪方式，莫過於同時用明火炙燒加煙燻的Barbecue (簡稱BBQ)。這個詞彙源自於加勒比海地區的原住民泰諾族(Taíno)語 「Barbacoa」，意指搭建在火源上方的木架。隨著哥倫布而來的西班牙殖民者發現泰諾族人在地上掘洞放入乾柴和龍舌蘭葉點燃後，在火源上方搭起木架，放上內盛海鮮或肉類的鍋子慢慢烹煮，時間長達數小時。燃燒的火焰和上升的煙霧帶給食物特殊的風味。後來西班牙人將這個名詞和烹飪方式帶回歐洲，並開始流傳。Barbacoa翻譯成英語後發音變為Barbecue，並且在1697年被英國航海家丹皮爾(William Dampier)首次以文字方式記錄下來。

Barbecue技術大約在18世紀初期傳至蓄奴制度盛行的北美洲南方，在棉花田或種植園工作的非裔奴隸在出門之前將大塊肉類調味後，裝在鍋裡放在悶火上燒烤，到了晚上即可供一家老小享用。而這也是美國燒烤的濫觴。

The Infatuation的推薦清單哩，有兩家小館就是以Barbecue烤肉著稱，另外還有一家則是結合了傳統與創新的亞洲風味。

10.烤牛胸肉／奧斯丁 Franklin Barbecue

網站：https://franklinbbq.com

這家位於德州首府奧斯丁的烤肉店，提供的不只是美食，而是一種體驗，亦即所謂的「富蘭克林燒烤體驗」(The Franklin Barbecue Experience)，因為在德州烈日下排隊四小時，絕不可能只是為了吃頓午餐吧？

Franklin Barbecue的營業時間為每周二至周日，上午11時開始供應，到售完為止，通常大概下午3點不到就打烊了，但是饕客早在上午7點就開始排隊。當地顧客都知道要準備摺疊椅、遮陽傘、零食和飲料；一邊等候一邊聊天野餐，氣氛猶如美式足球賽前的停車場派對(Tailgate Party)。而眾人耐心等待的，就是這家餐廳舉世聞名的燻烤牛胸肉(brisket)，外層焦脆而肉肥汁美，只用鹽和胡椒調味，保留牛肉的原味。另外，烤豬肋排和牛肋排也都是店內招牌。

值得注意的是，Franklin Barbecue所有肉品點菜都是以磅為單位，建議外地訪客最好組團前往，團結「肚量大」。

雖然創業才17年，但主廚富蘭克林(Aaron Franklin)曾獲美國餐飲界奧斯卡獎之譽的「詹姆斯比爾德獎」(James Beard Award)肯定。

Franklin Barbecue。(取自谷歌地圖)

11.焦香肉塊／堪薩斯市 Joe's Kansas City Bar-B-Que

網站：https://www.joeskc.com/

1996年創立於一間加油站附設的便利商店內，Joe's Kansas City Bar-B-Que至今仍維持在加油站內營業的獨特方式。注意，這裡是名氣較不響亮的堪薩斯州堪薩斯市，如果搞錯地址跑到河對岸的密蘇里州堪薩斯市，可就要錯過這家小吃店的招牌焦香肉塊(Burnt Ends)了。

用密蘇里白橡木(Missouri white oak)慢火煙燻過的牛胸肉，將油脂豐富的「肥肉端」，切成長寬高各約1.5吋的立方塊，再次撒上調味料與烤肉醬，回爐烤至醬汁焦糖化，表皮焦香酥脆、內部肉質軟嫩多汁。這道烤肉的精髓其實在於濃稠、煙燻味十足的紅糖醬汁。甚至有人認為肉塊只是為了襯托出醬汁的美味；裹著糖漿的烤肉，簡直可以媲美糖果。

Joe's Kansas City Bar-B-cue。(取自谷歌地圖)

Joe's Kansas City Bar-B-Que。(取自FB專頁)

12.韓式燉牛小排／洛杉磯 Sun Nong Dan

網站：https://sunnongdanusa.com/

在洛杉磯韓國城(Koreatown)的Sun Nong Dan餐廳用餐，充滿了儀式感。在傳統韓式風格裝潢和繪畫環繞下，看著熱氣騰騰的燉牛小排(Galbijjim)端上桌，濃郁的湯汁裡面有馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、青蔥和韓式年糕，上面還鋪了一層莫札瑞拉起司(Mozzarella)，然後服務生在桌邊用火焰噴槍炙燒起司片，直到熔化為白色岩漿像冬雪一樣覆蓋住所有食材。

炙燒起司是Sun Nong Dan對於傳統韓式燉牛小排的創新之舉，不但有吸睛效果，而且也稍稍緩解了韓式料理的重辣。

視覺體驗之後，品嘗燉得軟嫩入味的帶骨牛小排，吸飽了略帶甜味和蒜香的湯汁，辣度可以隨顧客口味調整。一鍋中份的Galbijjim價格約90元，可供三人享用，各式爽口鮮辣的韓式泡菜(kimchi)和白飯當然是無限量提供。

Sun Nong Dan。(取自FB專頁)