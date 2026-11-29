紐約市Katz's Deli以燻牛肉三明治聞名。(取自谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 本文以The Infatuation評選為基礎，整理美國最具代表性的9款三明治名店，從龍蝦捲到起司牛排，兼述其起源、做法與地方文化。

美國獨立250周年的各項慶祝活動和歷史回顧逐漸進入尾聲，趁著一年一度全國民眾照例感謝當年友善的萬帕諾亞族(Wampanoag)北美原住民熱心教導第一批歐洲移民 如何種植玉米和狩獵火雞而免於餓死的時刻，我們不妨來品味一下美國飲食文化這幾個世紀以來的精華。

1620年搭乘「五月花號」(Mayflower)在如今麻州普利茅斯(Plymouth)登陸的清教徒，或許可能把祖傳食譜 留在英格蘭老家，但隨後一波又一波來自全球各地的移民，無論種族、膚色或信仰，都將其故鄉獨特的食物、香料和烹飪方式，注入了美國這個大熔爐，造就這個國家成為世界上最豐富多元的飲食文化。任何人如果妄想從其中挑選出25道、甚至250道號稱最「經典」(classic)的美國食物，不但是一項不可能的任務，甚至極有可能掀起一場文化論戰。

全國民眾在感恩節感謝當年友善的萬帕諾亞族人(Wampanoag)北美原住民熱心教導第一批歐洲移民如何種植玉米。(維基共同領域)

摩根大通(JPMorgan Chase)金融服務集團旗下，總部位於紐約的知名餐廳推薦與美食評論網站The Infatuation，其餐廳評價由多位專業美食評論員和編輯以匿名方式實際走訪用餐後，力求維持客觀並貼近一般消費者的真實體驗。所以儘管The Infatuation甘冒大不諱，列舉了全美最具代表性的25道餐點(The 25 Most Iconic Dishes In America)，這份名單還是具有一定權威性和參考價值。

值得注意的是，這張清單著重的不僅只是美味，更在於每道餐點的獨特性；在50州當中，就只有某個城市的特定食肆才能品嘗到的獨一無二美食。為了便於讀者和饕客搜尋符合個人口味的餐點，筆者擅自將The Infatuation的菜單歸納為三明治、豬牛肉、雞肉、海鮮、小吃／開胃菜／甜點等五大種類，同時介紹相關烹飪方式和食物的起源。

一、三明治

一般認為，三明治是由18世紀英國貴族、第四代三明治伯爵約翰·孟塔古(John Montagu, 4th Earl of Sandwich)所發明。傳說他嗜賭如命，打起牌來廢寢忘食；為了避免用餐中斷牌局，這位伯爵命令僕人將肉和菜夾在麵包裡，方便單手拿著進食，好空出另一隻手打牌。他的牌友對此大為激賞，遂以其封邑將這種方便食物命名。

但近年中國的歷史學者稱，早在西元前220年的秦代，陝西關中地區即有所謂的「肉夾饃」，亦即用半發酵的麵餅包夾臘汁燉肉食用。事實上，用未發酵麵餅包起肉類食用的進食方式，甚至可以追溯到舊約聖經時代。而且，幾乎每一個文明都擁有這種用熟麵團夾住肉類的飲食習慣。

這種「一隻手就可以抓起一頓飯」的食物，包括傳統概念中的三明治、漢堡、熱狗和披薩，依然是最受美國人歡迎的食物。根據不同市場研究機構的調查，2025年全美三明治市場規模估計介於420億元至 700億元之間，主要差異在於有關三明治的定義。

在The Infatuation清單中，標誌性的三明治就有九家，名列各種食物之冠。

1.龍蝦捲三明治／緬因州伊莉莎白岬 Bite Into Maine

網站：https://www.facebook.com/biteintomaine1/?locale=zh_CN

這輛長期駐紮在伊莉莎白岬威廉斯堡公園(Fort Williams Park)內的餐車，提供的龍蝦捲(Lobster Roll)完美詮釋了緬因州的風味：彈牙的冷龍蝦肉、特製美乃滋(蛋黃醬)、現烤麵包，再撒上一些細香蔥。一個6盎司的龍蝦捲售價32元，儘管就這個分量而言價格偏高。但消費者們還是樂於埋單，坐在公園裡的露天野餐座上，大口咬下，用著名的波特蘭角燈塔(Portland Head Light)和大西洋海景佐餐，的確是難得的體驗。

威廉斯堡公園內的Bite Into Maine餐車僅在每年4月至11月營業，若遇天候不佳，也有可能休息。消費者也可以轉往位於波特蘭市區內的Bite Into Maine餐廳門市(https://www.biteintomaine.com/)用餐。

Bite Into Maine。(取自FB專頁)

2.義大利牛肉三明治／芝加哥 Al's #1 Italian Beef

網站：https://www.alsbeef.com/

談起芝加哥美食，許多人首先都會想到深碟披薩(deep-dish pizza)或者是熱狗，而另一款芝加哥標誌性美食--義大利式牛肉三明治(Italian Beef)--知名度似乎略遜一籌。The Infatuation小編說，如果想要品嚐正宗的義式牛肉三明治，那就一定要去Al's #1 Italian Beef。這家創立於1938年義大利小館 ，被公認為芝加哥義式牛肉三明治的發源地。

Al's店內招牌就是慢火烘烤近30小時的薄切香料烤牛肉，夾在外酥內軟的長麵包之間，蘸著用秘方香料調製的濃鬱辛辣肉汁(Au Jus)，搭配店家自製微辣爽脆的義式醃菜(Giardiniera)；一份三明治平均價格卻只要10至12元，是造訪芝加哥時不容錯過的經典街頭美食。

進食的時候記得要像當地人一樣採取「義式站姿」(The Italian Stance)，雙腳張開與肩同寬，上身前傾並將手肘靠在吧檯上以免弄髒衣服；記住，一旦開始享用就不要停止咀嚼，任由滴下的肉汁沾滿雙手，肉末菜渣和麵包屑掉滿檯面，直到嗑完整條三明治為止。

Al's #1 Italian Beef。(取自Instagram專頁)

3.半煙燻香腸堡／華府 Ben's Chili Bowl

網站：https://www.benschilibowl.com/

半煙燻香腸(Half-Smoke)是大華府地區最具代表性的地方美食，通常是用一半豬肉與一半牛肉灌製而成的香腸，夾在蒸過的麵包裡，尺寸比一般熱狗更大、絞肉質地更粗、因此吃起來更有肉塊的口感，而且帶有煙燻香氣與微辣口味。

Ben's Chili Bowl 則是哥倫比亞特區的歷史地標與傳奇小吃店，於1958年8月由來自千里達的班·阿里與妻子維吉妮亞(Ben and Virginia Ali)共同創立，位於號稱「黑人百老匯」的U街走廊(U Street Corridor)，緊鄰著名的林肯劇院(Lincoln Theatre)。近70年來，這家店見證了民權運動和反戰示威，也接待過從金恩博士到歐巴馬總統等名人。

U街創始店每天從上午11時營業至凌晨4點，是華府地區、甚至全美各大都市為數不多的宵夜去處。目前一份半煙燻香腸堡售價大約8.5元，依照傳統，享用時記得要加上碎洋蔥、黃芥末和一大匙辣椒肉醬(chili)。

Ben's Chili Bowl。(取自谷歌地圖)

Ben's Chili Bowl。(取自FB專頁)

4.康尼島熱狗／底特律 Lafayette Coney Island

網站：https://lafayetteconeyisland.top/

紐約，對不起，最經典的康尼島熱狗在底特律，不是布魯克林。

這家未於底特律市中心的小吃店已經屹立超過100年，至今仍保留著濃厚的懷舊氣息和充滿活力的喧嘩聲。正宗的「底特律風格康尼島熱狗」(Detroit-style Coney Dog)採用清脆彈牙的腸衣，淋上濃厚醇香的辣牛肉醬(全是肉，沒有豆子)、黃芥末與生洋蔥丁，口感層次豐富，是汽車之城的經典庶民美食。

Lafayette的勁敵其實不在康尼島，而是隔壁的American Coney Island。來自希臘的移民兄弟古斯特·克羅斯(Gust Keros)與威廉·克羅斯(William "Bill" Keros)於1917年在底特律市中心的拉法葉大道上創立了American Coney Island。後來兄弟失和拆夥，弟弟威廉於1924年在隔壁另起爐灶開設了Lafayette Coney Island。這場持續了百年的兄弟鬩牆已經演變為口味之爭，在當地各自擁有死忠擁護這。而外地人到此一遊，則免不了要同時光顧兩家，做一番評比。反正一客熱狗堡不要5元，多吃幾個又何妨。

Lafayette Coney Island 。(取自FB專頁)

5.多汁露西漢堡／明尼亞波利斯 Matt's Bar

網站：https://www.mattsbar.com/

「多汁露西」(Juicy Lucy)爆漿起司漢堡是明尼亞波利斯最具代表性的美食發明；其獨特之處在於起司是夾在兩片絞牛肉餅之間下鍋煎熟，而不是鋪在肉餅上面。所以一口咬下，融化的起司會如同火山岩漿一般流出，小心別燙到嘴。

Matt's Bar自稱是「多汁露西」的發明者，但市內另一家5-8 Club也這麼說，不過雙子城的居民似乎對於前者的認同度比較高一點，Matt's Bar位於明尼亞波利斯市中心南方的波德洪恩(Powderhorn)社區，是一家典型的街坊小酒館，店內裝潢仍維持著1950年代風格，而且只收現金，不接受訂位。菜單堅持把「多汁露西」拚為Jucy Lucy，固執得可愛。

Matt's Bar。(取自谷歌地圖)

6.炸蝦窮小子三明治／紐奧良 Castnet Seafood

網站：https://castnetnola.com/

紐奧良最具代表性的庶民食物莫過於「窮小子三明治」(po'boy)，任何一家食堂，無論是街角的小吃店或是五星級飯店的咖啡廳，菜單上一定會有這款以法式長棍麵包(Baguette)夾著燉肉或各式炸海鮮的三明治。

據說「窮小子」的稱呼起源於1929年紐奧良街車公司(New Orleans Streetcar)為期四個月的大罷工期間，當地餐廳經營者馬丁兄弟(Benjamin and Clovis Martin)宣布為罷工的電車工人提供免費三明治，所以每當有一名工人上門，店裡的其他工人就會說：「又一個窮小子進來了。」而且當時的三明治內容其實相當寒酸。

廣義來說，在這個以悠閒散漫著稱的城市(Big Easy)，「窮小子」就是三明治的代名詞。各家使用的肉餡和配料各有千秋，在這個競爭激烈的美食市場也各自擁有一片天；不過Castnet Seafood海鮮餐廳的炸蝦窮小子三明治則被認為最具標誌性。

Castnet這款餡料飽滿的炸蝦三明治，使用的是產自礦物質豐富的墨西哥灣海域野生路易斯安納蝦，強調當天現撈，下船後直送餐廳，剝殼後裹上麵衣和麵包屑入鍋油炸，鎖住蝦肉的天然鮮甜和濃郁海洋風味。外酥內軟的法棍麵包內通常會鋪上生菜絲、番茄片、酸黃瓜，並抹上美乃滋和獨特的克里奧芥末醬(Creole mustard)。除了炸蝦以外，Castnet的「窮小子」還有炸螃蟹、炸螫蝦、炸牡蠣和炸魚等不同口味，全部也都是當日現撈的新鮮漁獲。

Castnet Seafood。(取自FB專頁)

7.燻牛肉三明治／紐約市 Katz's Deli

網站：https://katzsdelicatessen.com/

位於曼哈頓下東城的Katz's Deli可說是僅次於帝國大廈的存在，這家歷史最悠久的猶太熟食店，創立於1888年，100年後又因為電影「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)而聞名國際。

店內招牌黑麥燻牛肉三明治(Pastrami on rye)的靈魂，煙燻牛胸肉製作過程耗時30天；先將整塊牛胸肉浸泡於滷水中，冷藏醃製14天，讓鹽分與香料滲透，並鎖住牛肉的粉紅色澤與彈性。醃製完成後，將牛肉取出放入清水中浸泡、再沖洗數小時以去除多餘鹹味。表面拍乾後，均勻裹上研磨黑胡椒粒與香菜籽(coriander)和其他香料，形成厚實且辛香的外殼。使用橡木或果樹木柴以低溫(約 190°F–225°F)慢火煙燻十幾小時，直到煙燻香氣被充分吸收。最後將肉塊在水中煮2至3小時，使膠原蛋白完全融化，食用前再放進蒸屜裏大約30分鐘，達到入口即化、軟嫩多汁的jiggly狀態。

切肉師傅在組合三明治時毫不吝嗇，在兩片黑麥麵包間疊滿一層又一層的牛肉，挑戰顧客嘴巴張開的極限程度。儘管一客要價不菲，超過30元，但分量足夠兩名成年男子食用。老經驗的饕客都曉得，點餐前先給切肉師傅幾塊錢小費，他會大方地切下各種燻肉讓你試吃到過癮，絕對物超所值。

儘管吃下一客Katz's燻牛肉三明治無法讓你達到梅格萊恩(Meg Ryan)在電影中所經歷的高潮，但也足以讓你忽略周圍紐約客對你投來的憎恨目光。因為世界各地慕名而來的朝聖客隨時擠爆這家24小時營業的小吃店，剝奪了當地人悠閒大快朵頤的樂趣。

Katz's Deli。(取自官網)

8.西西里披薩／紐約市 L&B Spumoni Gardens

網站：https://spumonigardens.com/

誰說披薩一定是圓的？紐約布魯克林的家族經營百年老字L&B Spumoni Gardens義式餐廳賣的就是四方形披薩，而且他們稱之為「西西里派」(Sicilian Pie)。除了名稱和外型，他們也顛覆了披薩的製作方式，餅皮上先鋪滿厚厚的起司，再淋上番茄醬汁。出爐後撒上佩科里諾羅馬諾起司(Pecorino Romano)，當餅皮與起司完美融合時，口感堪比日式麻糬(mochi)。

想吃「西西里派」不必等到用餐時間，直接在L&B Spumoni Gardens外賣窗口買一片大約5吋見方的四方形披薩，5元就能解饞。

L&B Spumoni Gardens。(取自FB專頁)

9.起司牛排三明治／費城 Angelo's Pizzeria

網站：https://angelosphl.com/

起司牛排三明治(Cheesesteak)在費城的地位，幾乎等同「窮小子」之於紐奧良；或者換一種說法，起司牛排是費城不可分割的一部分，當地人不說Cheesesteak Sandwich，而是Philly Cheesesteak。

儘管名為起司牛排，其實是切得極薄的牛肉片，通常是用肋眼(ribeye)或板腱(blade)部位、和洋蔥與起司一起煎炒，直到起司完全融化，三種食材完美結合，然後夾在結實的長形麵包(hoagie roll)中食用。所以，Cheesesteak是一個單字，「起司」和「牛排」之間沒有空隙。

位於費城南區S. 9th Street的Angelo's Pizzeria，其實只是一家提供外賣的路邊攤，連簡單的野餐桌都沒有，但是主廚Danny DiGiampietro以其自製麵包的扎實口感、以及將肋眼牛排薄片和美國起司炒出絲滑口感的精湛廚藝，而獲得許多名人和米其林必比登(Bib Gourmand)的大力推薦，所以攤位前面總是大排長龍，經常要等上一小時。

Angelo's Pizzeria。(取自官網)