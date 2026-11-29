來自台灣的外科醫生黃紹夫，在紐約行醫近40年，最忙碌時一年完成約250台手術，見證華人醫生在美國醫療體系中的發展。(亞美醫協慈善基金會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 黃紹夫從台灣赴美後投身外科，歷經高壓訓練、長年值班與華埠醫療合作，終在美國醫界站穩腳步，也見證華人醫生由個別奮鬥走向團結發聲。

上世紀六、七十年代，紐約曼哈頓華埠的餐館、洗衣店與製衣工廠，支撐著許多華人移民的生計。儘管「排華法案」早已廢除，長期形成的社會偏見與職業壁壘仍然存在。對希望進入美國主流專業領域的華人而言，語言、資格認證與社會關係，都是必須跨越的門檻。

就在這樣的年代，來自台灣的黃紹夫選擇了一條不同的道路：成為美國的外科醫生。此後，他在紐約醫院執業近40年，最忙碌時一年完成約250台的大小手術，見證了一代華人醫生在美國醫療體系中逐漸站穩腳步的歷程。

自台來美 目標外科醫生

黃紹夫回憶，越戰時期美國對醫生的需求增加，為海外醫學背景者提供了發展機會。然而，外科住院醫師的訓練競爭激烈，名額逐年縮減。「第一年十個，第二年剩八個，第三年剩六個，第四年剩五個。」他以此形容當年的淘汰制度。

除了醫學知識與手術技術，還必須承受長時間工作與緊急值班。問他是否曾想過放棄，黃紹夫回答得毫不猶豫：「從來沒有想過放棄，那是我來美國唯一的目的。」

完成訓練後，他長期在紐約下城的醫院執業。早期病人有超過一半是非華裔，許多由其他醫生轉介。「有一些醫生覺得我還不錯，就把病人轉給我」。

黃紹夫表示，自己沒有遇過病人因華人身分而拒絕就醫。同行的推薦，讓患者在走進診間前便建立了信任。隨著華人移民人口增加，他的華人病人也逐漸增多。

華埠診所 建立合作網絡

約1980年代初，黃紹夫加入曼哈頓華埠茂比利街(Mott Street)一間由六、七位醫生組成的聯合診所，涵蓋內科、外科、婦產科、耳鼻喉科及小兒科。

「一個診所有內科醫生、有外科醫生、有婦產科醫生，病人就會來這個地方找醫生看病」。

當時華埠已有不少持牌華人醫生，多以廣東話服務患者。黃紹夫不會說廣東話，只能聽懂一些；後來隨著移民人口變化，說國語的患者逐漸增加。

作為外科醫生，他每周在診所看診兩天，其餘時間多在醫院。患者通常由內科醫生診斷後，再轉介給他接受外科治療。

這種跨專科合作，讓華人醫生逐漸建立起自己的醫療服務網絡。華埠不再只是移民謀生的地方，也成為愈來愈多華人專業人士執業、服務社區的場所。

華醫組織 團結才有力量

即使已在醫院建立專業聲譽，黃紹夫的職業生涯也並非毫無波折。他回憶，當年一位外科主管曾試圖以行政理由處分他。他認為，事件與院內病人來源的競爭有關。「那時候醫院裡面，外科部門有一半以上都是我的病人。」

後來，一位華人醫生將情況反映至醫院董事會，董事長介入後，事情才告一段落。雖然具體細節已逐漸模糊，黃紹夫仍記得同行互相支持的重要。

「就是要團結。」這也是他認同亞美醫師協會的重要原因。早年華人醫生多獨立開業，面對保險公司時，個人的談判力量有限。後來在劉季高等醫生推動下，華人醫生逐漸組織起來，共同協商合作條件。

「團結才有力量」黃紹夫強調。從醫院內互相支持，到透過專業組織集體發聲，華人醫生逐漸由各自奮鬥，走向合作與團結。

深夜手術 妻帶棉被等候

外科醫生的工作沒有固定上下班時間。黃紹夫最忙時一年完成約250台大小手術，有些長達五、六個小時，遇到急診，更是三更半夜也得趕往醫院。

有一次，他因急著趕往醫院動手術而超速，被警察攔下。「我要到下城醫院去，我要動手術，你幫我開路。」得知情況後，警察反而為他開道。

黃太太回憶，丈夫有時做完手術，疲憊得幾乎無法開車回家。後來孩子長大，她便在深夜陪他前往醫院，「我都棉被帶著，在車上睡覺。」等丈夫完成手術，再開車載他回家。

夫妻育有三個兒子，黃紹夫長年忙於醫院工作，照顧孩子與大部分家務都由妻子承擔。

「You have to be crazy to be a surgeon (要當外科醫生，得有點瘋狂)。」黃紹夫笑著說，這份辛苦是一種「很享受的懲罰」。

患者安好 從醫最大安慰

數十年外科生涯中，有一通電話讓黃紹夫至今難忘。

一位曾接受他手術的癌症患者，因醫療保險限制，早已無法繼續由他看診，卻在術後第五年特地打電話報告近況。

「他打電話給我，說今天是開刀五年了，他很高興。」

對黃紹夫而言，病人多年後仍然安好，是莫大的安慰。「像這樣的事情，就很安慰。」他說。

外科歲月 自嘲享受懲罰

2013年10月31日，黃紹夫退休，結束數十年的外科生涯。

回顧行醫歲月，他見證了美國醫生執業模式的轉變：過去醫生需要自行開業、尋找病人、經營診所；如今，愈來愈多醫生加入醫院體系，由醫院提供診所及行政支援。

談到是否鼓勵年輕人從醫，他笑著說：「外科不要當，太辛苦了。」然而，當被問及如果人生重來，是否仍會選擇外科時，他毫不猶豫地回答：「對我來講是的，對別人不見得，要看你的喜愛」。

從海外醫生赴美接受訓練，到在美國醫院建立專業聲譽，再到華埠聯合診所與華人醫生組織的發展，黃紹夫的職業生涯，見證了華人醫生如何在早年的職業壁壘中尋求突破，從各自奮鬥走向合作與集體發聲。

回望數十年的外科歲月，那份被他形容為「很享受的懲罰」的工作，最終成為他一生無悔的選擇。