王之明醫生在紐約法拉盛獨立開業，成為當時少數華人女性醫生之一。(亞美醫協慈善基金會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 王之明從1984年在法拉盛獨立開業，到守護華人社區40餘年，見證移民變遷、跨語言行醫與疫情堅守，也以醫療與公益熱情持續服務病人。

1984年7月，王之明在紐約法拉盛 開設了自己的診所。那時的法拉盛，華人醫生不多，獨立開業的華人女性醫生更是少見。開業第一個星期，她每天守在診所，直到一個星期日，終於迎來第一位病人。

「我好高興啊！等了一個禮拜，終於有一個病人來了！」

40多年後，談起當時的情景，她依然記憶猶新。從最初等待病人上門，到後來為一家三代、甚至四代人看診，她的行醫生涯，也見證了紐約華人社區數十年的變遷。

跳過高中 16歲進美大學

王之明出生於醫生家庭，13歲時，因父親前往北非利比亞行醫，她隨家人離開台灣，搬到地中海沿岸的小城德爾納。由於當地缺乏合適的學校，父母將她送往馬爾他一所修女管理的寄宿學校，接受英式教育。

16歲時，看著幾位同班同學前往美國讀大學，她也請在威斯康辛州求學的姊姊幫忙申請。校方要求她寫一篇簡單的自傳，並寄去考試成績，「我就隨便寫了一點，把考試成績寄過去，結果就收我了。」

就這樣，她跳過原本的高中升學階段，直接進入美國大學。

有趣的是，儘管父母都是醫生，她小時候卻最不願意從醫。當年父母經常需要半夜值班，家中電話一響，便讓她心驚膽戰，「我那時候就想，我長大一定不要當醫生！」

然而，家中兄弟姊妹最後只有她走上這條道路；因為喜歡生物學，她逐漸對醫學產生興趣，後來在紐約亨特學院繼續求學，進入愛因斯坦醫學院，並接受內科及血液、腫瘤專科訓練。

開業一周 等到首位病人

完成多年醫學訓練後，王之明原本還想繼續累積臨床經驗，但醫院職位有限，身邊同學也陸續開始獨立執業，「我看他們都能開業，那我也出來試試看吧。」

1984年，她在法拉盛聯合街租下一間小診所。為了維持收入，她上午仍在其他醫療機構兼職，下午回到自己的診所。

最初，她每周工作七天，卻不是因為病人太多，而是因為根本沒有多少病人，「你不認識人家，人家也不認識你。你總要有人在那裡等病人。」

幸好當年租金和經營成本較低，讓她得以慢慢站穩腳步。兩、三年後，病人逐漸穩定，她也終於能夠全心投入自己的診所。

不會粵語 卻走進唐人街

1986年，在曼哈頓唐人街行醫的劉季高醫生，邀請王之明共同使用診所空間。然而，當時的唐人街以廣東話、台山話為主，王之明卻不會說廣東話，「我說，我去開業怎麼辦？」

她最後還是決定試試。兩位醫生各自獨立執業，共享診所空間與部分行政資源。

遇到不會說國語的病人，王之明便請工作人員翻譯，有時用手勢，有時寫字溝通。讓她意外的是，一些只會說台山話的老太太，反而特別喜歡找她看病，她猜想，或許因為自己是女性醫生，年長女性患者比較自在。

這段合作持續了近20年，談起劉季高，她至今心存感激。從法拉盛到曼哈頓華埠唐人街，她也親身見證了華人移民社區的發展，以及醫患之間語言環境的變化。

回顧1980年代的紐約華人醫療界，王之明認為自己算是較早獨立開業的華人女性醫生之一。

但談到女性或華人身分是否曾讓她受到歧視，她的回答出人意料，「也許我比較遲鈍一點」，她笑著說，自己從小在不同國家生活，早已習慣陌生環境，也不太在意別人如何看待自己；她沒有刻意追求醫院教授職位，也不熱中行政頭銜。至於自己的經歷能否鼓勵後來的年輕女性，她只說：「我希望如此。」

疫情期間 她選擇不關門

2020年，新冠疫情席捲紐約，法拉盛街頭一片冷清，許多診所暫停營業。王之明診所的行政人員也因學校停課，需要留在家中照顧孩子。然而，考慮到病人仍有就醫及用藥需求，她與共同執業多年的蔡醫生商量後，決定輪流值班，維持診所運作，「我跟我的搭檔說，你做兩天，我做兩天」。

沒有行政人員，兩位醫生便自己接電話、操作電腦、處理日常工作。王之明笑說，以前連電腦都不太會開，那段時間只好自己學。

她最放心不下的是需要長期服藥的慢性病患者，「病人要拿藥，病人發燒，沒有醫生怎麼辦？三個月沒有藥，怎麼辦？這不是厲害，這是你的工作。你做醫生，第一個目的就是幫助病人。」

行醫40年 照顧華人家庭

從1984年至今，王之明已在法拉盛行醫40餘年。當年的年輕病人，有些如今已成為祖父母；一家兩代人找她看診十分常見，三代人的也不少，「有一次還有一家四代人。」

她也見證了華人移民生活方式的改變，早年不少人為了賺錢，一星期工作六、七天，忽略了自己的健康。她常勸病人不要過度勞累，「你的身體只有一個。」

如今，她自己也從每周工作七天逐漸減少到四天。雖然早已可以退休，卻仍然每周走進診所；問她40多年行醫，最讓自己感到滿意的是什麼，她沒有提到收入、名聲或職業成就。「我的病人健康就好。你們都很健康，有時間就出去玩一玩，我就為他們高興。」

回顧自己的人生，她不覺得有什麼傳奇，「其實就是順著走下來，滿穩定的。」

然而，40多年前，那個在法拉盛小診所裡等待第一位病人的年輕華人女醫生，或許不曾想到，自己會在這裡守候如此漫長的歲月。

她沒有刻意成為先行者，只是選擇了一份喜歡的工作，認認真真地做了40多年。而這份平凡的堅持，也成為紐約華人女性醫生奮鬥史中，值得被記住的一頁。

診間之外，王之明也有另一番精采人生。她熱中國際標準拉丁舞，多次在國際舞蹈比賽中獲獎。從醫療工作到舞池，她始終保持對生活的熱情。她也長期投入公益，作為美國癌症協會(American Cancer Society)早期的華人醫師支持者之一，王之明十多年來持續贊助乳癌健走活動(Breast Cancer Walk)，以實際行動支持乳癌防治及社區健康倡議。