迦納世界遺產海岸角城堡是非洲規模最大的奴隸貿易站。（圖／作者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文沿西非海岸巡遊4小國，從奴隸城堡、殖民遺跡到世界盃賽場，呈現迦納、象牙海岸、塞內加爾與維德角由苦難走向尊嚴與榮光的歷程。

4月乘坐西非郵輪 從南非好望角出發，沿大西洋海岸由南向北，途中登陸11個國家和地區，第24天到達西非昔日宗主國葡萄牙。回家趕上世界盃 賽，航線中有8國參賽，其中迦納、象牙海岸、塞內加爾、維德角 不僅踢進世界盃賽，而且都晉級32強。幾百年前奴隸的腳被鐵鐐鎖住從這裡出發，如今他們的後裔邁進世界盃賽，晉級32強，踢出非洲的尊嚴，讓世界為他們鼓掌。

迦納 海岸角城堡藏血淚

500多年前歐洲列強把西非海岸線根據出產分段貼上標籤。迦納盛產金砂叫「黃金海岸」，1957年脫離英國殖民獨立。郵輪停靠迦納塔科拉迪（Takradi），這個由葡萄牙、荷蘭和英國要塞發展而來的港口，已經是迦納經濟中心。

15至19世紀歐洲人沿著海岸線建了40座堡壘，先做黃金象牙貿易，後來販賣奴隸。「海岸角（Cape Coast）城堡」是規模最大的奴隸貿易堡壘。作為奴隸貿易轉運點，黑奴囚禁在此，等待裝船運往各地。

城堡相當宏偉，岩石建造，四角碉堡由城牆連通，寬闊的露天庭院，炮臺一長排鐵銃火炮對付海盜。岩石地基下開鑿地下牢房。從入口下去，走過一段低矮的通道進入拱頂地窖，15間牢房，每間佔地約40平方米，擠進200餘人。地牢牆上開小口通風，地面一條碗口粗的溝槽是飲水槽，也是下水道。

迦納世界遺產艾爾米拉城堡是歐洲人在非洲造的首座大型建築。（圖／作者提供）

沉重歷史、鮮活當下 強烈對比

南端牢房一道小門通向大西洋。走出這道「不歸之門」，就是苦難歷程的開始。看到刑具、刻有奴隸貿易公司縮寫名稱的烙印。奴隸在胸前或後背用燒紅的烙印打上印記，帶著腳鐐，患病被扔進大海，慘無人道。

15公里外有1482年葡萄牙人建的「艾爾米拉（Elmina）城堡」。這是歐洲人在非洲造的首座大型建築，坐落於狹長岬角末端，背風處形成天然良港。城堡外觀漂亮堅固，可是腳下踩的地牢裡，幾百年前的血淚揮之不去。

海岸角城堡、艾爾米拉城堡等統稱「奴隸城堡」，共同見證了跨大西洋奴隸貿易的悲慘歷史，1979年列入世界文化遺產。

4月的迦納，滾滾熱浪如洶湧的波濤。城堡旁漁村很熱鬧，似乎搖搖欲墜的鐵皮棚屋、簡樸的教堂、露天市場與廣告板混雜。漁民划著色彩鮮豔的小船撒網捕魚。小販將各種商品，粗重的桌椅，都頂在頭上穿梭車陣裡叫賣，鮮活的生活與城堡沉重歷史形成強烈對比。紀實小說《血金》記錄2010年代一批廣西人以生命為代價到迦納淘金，政府貪汙腐敗，軍警野蠻執法，非洲裔瘋狂掠搶，不幸客死異國的真實故事。

迦納漁村熱鬧繁忙，漁民划著色彩鮮豔的小船撒網捕魚。（圖／作者提供）

象牙海岸 西非富裕之地

「象牙海岸」得名於曾經大象成群，成為象牙貿易集散地。法文Côte d’Ivoire意思是「象牙的海岸」。15世紀開始歐洲列強到此作象牙和奴隸貿易。1893年淪為法國殖民地。1986年國名改為音譯「象牙海岸」。

阿比讓（Abidjan）是象牙海岸最大城市，1903年由法國人建市。市區由潟湖上幾個島嶼和半島組成，是海湖環繞的水上城市。繁華的大道，設計大膽構造新穎的現代大樓環繞著島嶼和潟湖。園林巧妙利用湖灣岬角鑲嵌在高樓大廈之間，把潟湖風光與建築師的藝術創造融為一體，盡顯西非最富裕國家的風貌。

象牙海岸阿比讓市一座建築。（圖／作者提供）

「大媽媽」傳遞審美與足球熱

象牙海岸一直平靜繁榮，是歐洲人的度假勝地。周邊各國常年戰亂，難民大量湧入，造成人口激增數倍，移民超過原住民，宗教矛盾激化。2002年軍事政變內戰爆發，2010年總統大選再爆發衝突，旅遊業極大萎縮。離開市區交通壅堵，木屋鐵皮屋破敗，到處有小販兜售。走進一座大市場，熱鬧雜亂，員警和女商販很不友好。

聖保羅天主教堂1985年落成，巨大十字架醒目。它融合本土藝術的現代主義建築，婉轉的線條、傾斜的屋頂、華麗的彩色玻璃窗和馬賽克作品，很別致。

象牙海岸天主教堂巨大的十字架，融合本土藝術的現代主義建築。（圖／作者提供）

被街上一座趣味雕塑所吸引，題名為「美女」，人們直呼她「大媽媽」。她身材豐滿壯碩，線條凹凸有致，身著色彩對比度強烈的印花長裙，懷抱一個大足球，形象表達了西非人對女性的審美觀，和對足球運動的狂熱。

象牙海岸街頭雕塑「美女」，形象表達了對女性的審美觀和對足球運動的狂熱。（圖／作者提供）

塞內加爾 法式風情交織非洲氣息

郵輪繼續向北，停靠塞內加爾首都達卡（Dakar）。這個17世紀法國殖民貿易點，已經發展成為西非重要港口，繁榮與貧困並存，法式風情與非洲氣息交織。

乘渡船去戈雷（Goree）島。沿海岸留下許多歐洲人的漂亮別墅，現在成為旅遊景點。15至19世紀歐洲人占據戈雷島作為奴隸轉運站。至少有2000萬黑奴從西非海岸被轉賣到美洲等地，500萬人死亡。「奴隸堡」樓上是殖民者居所，樓下關押奴隸。5、6平方米的昏暗囚室同時關押15至20名奴隸。走進一條狹長陰森的通道，盡頭狹窄的「自由之門」面向大海。奴隸走出「自由之門」就「解放」了，趕進大船飄洋過海，運往美洲供人奴役。

塞內加爾世界遺產戈雷島曾經是奴隸轉運站。右側奴隸堡地牢是黑奴牢房。（圖／作者提供）

島上留存殖民者建造的兩座要塞、炮臺等防禦建築。戈雷島見證了殖民者跨大西洋奴隸貿易，記載非洲人民被侵略奴役壓榨的苦難歷史，1978年入選世界遺產。歐巴馬一家曾到此追溯祖先足跡。黑奴的苦難歷程，是今天非裔美國人，包括總統一家新生活的起點。

非洲最西端 賞落日餘輝

西海岸「非洲廣場」以一系列畫像雕像紀念領導非洲人民反奴隸制、反殖民主義的戰士，和有影響力的藝術家思想家，是一個黑人記憶的載體，非洲尊嚴的象徵。「非洲復興紀念碑」青銅雕像高50米，一對青年男女高舉嬰兒指向大海，紀念脫離法國獨立50周年，由朝鮮承建，2010年豎立。大多數塞內加爾人信奉伊斯蘭教，雕像女子服裝單薄暴露，引發穆斯林抗議。

塞內加爾西海岸非洲廣場是記憶的載體，非洲尊嚴的象徵。（圖／作者提供） 非洲復興紀念碑青銅雕像高50米，紀念塞內加爾脫離法國獨立50周年。（圖／作者提供）

前往非洲大陸最西端「阿爾瑪迪角」，走到海灘盡頭。海浪洶湧拍打礁石，天空延伸著層疊的火燒雲，吹拂著大西洋的風，欣賞了非洲大陸最晚的落日。一路航行發現西非海岸線少有深入內陸的海灣，缺少躲避風浪的港灣、半島，良港難得。漁業是塞內加爾經濟支柱。捕魚鮮少靠機器，多近海垂釣和劃彩繪獨木舟乘風破浪拋網。缺乏保鮮方法，多數漁船當天往返。歸漁時分繁忙，魚市沸沸揚揚充滿生氣。漁獲以沙丁魚為主，偶爾有大魚撞網。傳統漁業正在向氣田能源開發讓步，一楫輕舟勇闖大西洋的勝景還能持續多久？

塞內加爾阿爾瑪迪角是非洲大陸最西端。（圖／作者提供）

維德角 足下生輝寫傳奇

在大西洋的褶皺中，15個漂浮的火山島拼成維德角（Cape Verde，或譯佛得角），人口55萬，信奉天主教。葡萄牙語「Verde」意思綠色，被翻譯成「佛得」，別以為是佛教國家。

15座漂浮的火山島拼成小國維德角，生存條件艱難，物資匱乏。（圖／作者提供）

郵輪駛近聖維森特（São Vicente）島北部明德羅（Mindelo）港，晨曦中港灣綿延，葡萄牙風格的老房和現代建築錯落有致。1456年葡萄牙人上島開闢種植園，非洲奴隸當勞工，也是重要的奴隸轉運站，1975年脫離英國獨立。維德角孤懸海外，天然資源匱乏，但人口少，靠旅遊業服務業成為小康國家。

我們乘坐的西非郵輪（遠景中間）停靠在維德角明德羅港。（圖／作者提供）

從船上就見到聖維森特島最高點，海拔774米，山頂海盜堡壘已成廢墟。沿著海濱路走向老城。繽紛的葡萄牙風格老建築夾雜現代酒店，色彩豐富和諧。貝倫塔很眼熟，是里斯本貝倫塔的縮小版。聖母教堂、人民宮等都是歐式風格建築。維德角面臨海平面上升危機。荷蘭建築師設計了一個與水共存的浮動建築，三艘船組成一座漂浮水上的音樂舞蹈演出中心。

維德角音樂舞蹈演出中心，由漂浮水上三艘船組成。（圖／作者提供）

非洲民族的拙樸躍動，撞上歐洲文化的精緻典雅，糅合出維德角生機勃勃的混合文化氣質。街道飄逸著國際化氣息，民族音樂舞蹈充滿活力。已故赤腳歌后Cesaria Evora的代表作《渴望Sodade》唱遍世界。

漁業是維德角重要經濟支柱。遊覽了薩拉曼薩漁村，港灣中舟楫如林，小漁船星羅棋布。魚市人流熙熙攘攘，許多小學生正在踢足球。

千餘名中國人來維德角開超市餐館、投資房地產、辦企業，市中心最大商場是中國人開的。周日周邊的商家都關門謝客，唯有中國小店營業。店鋪逼仄昏暗，堆滿中國貨品。雖小國寡民，但政局穩定，百姓平和，生意還行。我們走過世界百餘個國家，無論天涯海角，偏遠如這個大西洋小島，都有同胞在闖蕩打拚，萬般滋味皆是人生。

草根逆襲 用足球讓世界看見

維德角足球在海風與漁火裡發芽，在輕視中成長，揣著小小的期許：進一球拿一分，首戰世界盃即帶來驚喜。先對陣衛冕冠軍西班牙，門將沃齊尼亞擋住27次射門，將比分釘在零比零，成為鬥牛士攻不破的嘆息牆。又逼平兩度捧起大力神盃的烏拉圭、沙烏地，踩著3場平局晉升32強，書寫了世界盃賽的小國奇蹟。淘汰賽對陣星光璀璨的阿根廷隊，門將封住球王梅西多次射門。加時賽激戰後阿根廷贏了球，而維德角贏了世界。門將的粉絲飆升到2000萬，草根逆襲真傳奇。

我們有幸看到幾乎被世人遺忘的4小國，用400年時間從奴隸堡走向世界盃，從苦難走向榮光。

西非婦女喜歡鮮艷的服飾，將商品頂在頭上叫賣。（圖／作者提供）