席維斯史特龍（左）在1976年電影「洛基」中飾演洛基巴波亞。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 史特龍在《The Steps》中回顧《洛基》誕生與自己從紐約谷底翻身的歷程，強調成功來自機運、堅持與不安全感。

1976年底上映的「洛基」（Rocky），今年邁入50周年，主演兼編劇的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）今年7月滿80歲，近日出版回憶錄「The Steps」，書名取自洛基奔上費城 藝術博物館的那段台階，內容寫的是他在紐約打零工、寫出劇本到奪下奧斯卡 最佳影片的那些年。

據美聯社專訪，史特龍說，如今還自稱「弱者」，會顯得太虛偽，他其實是個幸運兒。

白天清獅籠 夜睡披薩盒

據CBS「Sunday Morning」節目專訪，史特龍生於紐約的地獄廚房（Hell's Kitchen），父母很早就把他送去寄宿，家中幾乎沒有擁抱。他說自己小時候太野，幾乎不怪父母。他在書中形容自己是個不在計畫內、也不受歡迎的孩子。

到紐約闖蕩的日子更不好過。他睡過用披薩盒鋪成的床墊，也在中央公園動物園清理獅籠，回家時一身獅子味。

他對紐約沒有什麼浪漫的感情，在他眼中，紐約是一座戰場，至今仍是。他說，當年走在街上，看見的是裂縫與髒污，像是一步步走進地獄，問自己能不能從這裡爬到某間頂樓公寓；如今他笑著說：「看看我現在！」

三天半寫出洛基劇本

1975年3月，史特龍看了拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）與默默無名的拳手查克韋普納（Chuck Wepner）的比賽。韋普納雖然落敗，卻把阿里擊倒，並且撐到15回合尾聲。史特龍把自己關在房裡，約花三天半寫出「洛基」的劇本。他告訴CBS，寫到一半曾對老天抱怨這是不是要折磨他，後來還是回頭把最後幾頁寫完，覺得彷彿有什麼東西在引導他的手，因為此後他再也沒有那樣寫出過東西。

史特龍在美聯社專訪中說，當時29歲的自己幾乎走投無路，什麼事都不順，有一晚在後院，他一邊用手拍打泥土，一邊向某種看不見的力量求助。他原本是不可知論者，沒有信仰，卻說那晚過後，回應確實來了，也因此在劇本裡向這段經歷致意：電影第一場戲的拳館，名字就叫「復活」（The Resurrection）。他說，能找到這樣一間真實存在的拳館，簡直不可思議。

拒絕36萬元 堅持自己演

劇本寫完了，他還是一貧如洗。「Deadline」報導，他當時的銀行戶頭只剩106美元。他最後把養的鬥牛獒巴克斯（Butkus）賣掉，只因為養不起。

史特龍與愛犬「巴克斯」。他曾為生活賣掉牠，後來靠「洛基」收益買回，還讓牠上鏡。（取材自IMDb）

史特龍在回憶錄中提到，製片人開出的價碼最高到36萬美元，條件是改由別人演洛基。他回絕了。他對CBS說，自己爬過紐約每條水溝、睡過每條小巷，知道這是這輩子唯一的機會。電影收益後來讓他買回巴克斯，還讓牠在片中亮相。

據費城地方新聞網站PhillyVoice報導，製片人當初建議把拍攝地改到比佛利山莊，導演約翰艾維森（John G. Avildsen）強烈反對。史特龍在書中寫道，劇本從第一稿就設定在費城，絕非偶然。

全片預算約100萬美元，只花不到一個月就拍完。史特龍原本想讓洛基抱著巴克斯跑上藝術博物館的72級台階，結果牠太重，只好作罷。他也在書中提到，拍攝期間他每天都擔心，這一天會不會就是自己的最後一天。

這種把自己逼到極限的習慣，也成了他的註腳。史特龍告訴美聯社，他動過背部與頸部手術，兩邊肩膀和心臟也都開過刀，他說這世上沒有白吃的午餐，總覺得有必要親身感受，不願像別的演員那樣輕鬆帶過，雖然他笑說，這種做法其實是錯的。

谷底爬出 奪下最佳影片

「洛基」講的是一個在費城靠打業餘拳賽維生、籍籍無名的拳手洛基巴波亞，意外得到機會，與世界重量級拳王阿波羅克里德（Apollo Creed）對決，目標不是贏，而是撐完全場。這個故事沒有華麗的英雄，只有一個願意「撐下去」的人，也成了日後無數勵志電影的雛形。

「洛基」最終獲得多項奧斯卡提名，拿下包括最佳影片在內的三座獎，擊敗了「計程車司機」（Taxi Driver）與「大陰謀」（All the President's Men）等片，全球票房超過2億美元。史特龍告訴「Deadline」，宣布得獎時，他嚇到只說得出「我的天」。

電影「洛基」奪得第49屆奧斯卡最佳影片、最佳導演與最佳影片剪輯獎。（取材自IMDb）

成名之後，史特龍的路也不是一路順遂。他在CBS專訪中提到，1990年代他一度被影壇冷落，約有六年處於「藝術上死亡」的狀態，到處去派對卻沒人在乎，他形容那種感覺像第十個輪子，既不相關，也沒人想念。問他如何重新站起來，他的答案很簡單：靠筆。

2006年，史特龍親自寫劇本並執導第六集「洛基」，這部電影票房與口碑雙收，讓他重回好萊塢的一線。CBS也提到，他在過去六個十年中，每個年代都至少主演過一部票房冠軍電影，影史上做到這點的演員，只有另一位哈里遜福特（Harrison Ford）。如今他仍在影集「Tulsa King」中演出，說自己每天清晨5點就起床背台詞，這可能是不安全感使然，但那就是他的做法。

埋了50年才敢寫的書

至於為何現在才寫回憶錄，史特龍告訴美聯社，過去曾有人多次邀他寫書，唯一不想碰的就是自己的人生，後來才想到，自己最為人所知的，就是1976年那個「小奇蹟」，既然這個角色帶給人鼓舞，他想把來龍去脈說出來。他說寫書很痛苦，因為這些事他埋了50年，像挖掘一座失落的城市，但他認為，不安全感也是很好的動力。

他提到，常在網路上看到年輕人把洛基的片段傳上TikTok，他不覺得年輕人在認同80歲的自己，他們認同的是那個角色，他認為這是最大的禮物，也是他無法居功的部分。

如今連他自己的故事也被搬上大銀幕。由彼得法瑞利（Peter Farrelly）執導的電影「I Play Rocky」，由安東尼伊波利托（Anthony Ippolito）飾演年輕的史特龍，史特龍沒有參與製作，但他看過後說拍得很好，也覺得有點超現實，這種電影通常要等人過世後才會拍。CBS報導，這部片已是今年奧斯卡討論的話題。史特龍轉述法瑞利的看法，說「洛基」是虛構的，這個卻是真的。

（娛樂新聞組整理）

安東尼伊波利托在11月上映的新片「我演洛基」飾演年輕的史特龍。（取材自IMDb）