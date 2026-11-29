電影「麥可傑克森」劇照。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 金球獎電影分類向來寬鬆且具操作空間，今年《麥可傑克森》報名音樂及喜劇類遭拒，但《我演洛基》《人工智慧》成功過關，凸顯片商在頒獎季的類別策略與爭議。

距離金球獎 的入圍名單公布日期12月7日尚有時日，相比包括奧斯卡 在內的頒獎季其他獎項，金球獎包含的類別最為豐富，這也導致報名時有「投機取巧」的空間可鑽。今年「麥可傑克森」（Michael，又譯「邁克爾·傑克遜：巨星之路」）、「我演洛基」（I Play Rocky）、「人工智慧」（Artificial）、「痴迷」（Obsession，暫譯）等片皆利用規則避免硬碰強片，結果各有成敗。

眾所周知，金球獎電影類獎項中的最佳影片、最佳男主角、最佳女主角這三個獎項，分為「劇情片」（Drama）與「音樂及喜劇」（Musical or Comedy）兩大類，所有報名的電影都要二選一。劇情類最佳影片的五個名額，往往會被過去一年裡最重磅的商業、文藝片占據。今年業內預測「奧德賽」（The Odyssey）、「黑球」（Black Ball）、「沙丘：第三部」（Dune: Part Three）等片會名列其中，於是，其餘那些冀望在頒獎季有所作為的影片，在籌畫宣傳的時候，傾向避開大片雲集的劇情類，退而求其次報名音樂及喜劇類，勝算會更大一些。

波希米亞、貓王都不算歌舞

今年，獅門影業出品的「麥可傑克森」報名音樂及喜劇類，結果卻被金球獎主辦方一口拒絕，包括主演賈法爾傑克森（Jaafar Jackson）只能參與劇情類最佳男主角獎的競爭。據金球獎現行評選規則，對於音樂及喜劇類影片的要求是除了對白之外，還要透過歌舞來推動劇情發展；而影片本身的基調既可以是喜劇，也可以是劇情。以此來看，負責審核參評作品的金球獎委員會，應該是覺得「麥可傑克森」中的歌舞成分並未達到「推動劇情發展」的標準。

按照流程，若電影申報的類別較為特殊、反常規，那就需要提交導演的親筆信闡述理由。這一次，獅門影業確實附上了導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）的信件，但即便如此，金球獎仍拒絕該片申報音樂及喜劇類。

回到20年前，音樂人傳記片如「雷之心靈傳奇」（Ray，又譯「靈魂歌王」）、「為你鍾情」（Walk the Line，又譯「與歌同行」）等，申報的都是音樂及喜劇類，結果前者獲得了提名，後者更是順利獲獎。在那之後，金球獎變更規則，強調歌舞內容必須推動敘事，不能僅作為獨立表演片段存在，如此才有資格報名音樂及喜劇類。於是，2019年的第76屆金球獎上，「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）和「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）都被歸入劇情類；還有2023年的第80屆上「貓王艾維斯」（Elvis）也被畫進劇情類。

少見的特例是2020年，艾爾頓強（Elton John）的傳記片「火箭人」（Rocketman）被歸在音樂及喜劇類，不過，該片的演繹方式確實有別於傳統的音樂人傳記片。還有柯恩兄弟（Coen Brothers）執導的「醉鄉民謠」（Inside Llewyn Davis），雖然也可以被認為是民謠歌手的傳記片從而歸入劇情類，但當年卻是以喜劇片參與了金球獎的角逐。

我演洛基、人工智慧成功闖關

「麥可傑克森」的「投機」的確失敗了，但亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）發行的傳記片「我演洛基」卻成功獲得報名音樂及喜劇類的資格。該片由好萊塢喜劇片名導法拉利兄弟（Farrelly Brothers）裡的彼得法拉利（Peter Farrelly）執導，講述席維斯史特龍（Sylvester Stallone）當年出演經典電影「洛基」（Rocky）的勵志過程。原本，業界普遍預期該片會報名金球獎劇情類，理由是「我演洛基」中確實包含一些詼諧橋段，但該片整個宣傳過程中從未將其定位為喜劇，包括在電影資訊網站IMDb上，該片的類型也沒有「喜劇」的條目。

此外，盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）執導的關於OpenAI執行長山姆奧特曼（Sam Altman）的影片「人工智慧」，聚焦他被公司董事會開除，並於五天後重新執掌公司的經歷，其中固然不乏笑點，但主要還是直面人工智慧可能失控引發人倫危機的沉重題材，因此一直被認為應歸屬劇情類。而且，類似風格的「社群網戰」（The Social Network，又譯「社交網絡」），當年就以劇情片身分參與金球獎角逐。結果，「人工智慧」的發行方霓虹影業（Neon）還是決定賭一把，報名音樂及喜劇類，最後也被金球獎認可了。

回顧歷史，1944年1月舉辦的第一屆金球獎上，電影獎項並不分類，只有劇情類。到了1952年舉辦的第九屆上，才分出新的音樂及喜劇類，初衷是讓更多影片有機會獲得提名。而且，當時正值好萊塢歌舞片的黃金年代，包括「花都舞影」（An American in Paris，又譯「一個美國人在巴黎」）、「萬花嬉春」（Singin' in the Rain，又譯「雨中曲」）、「國王與我」（The King and I）等經典歌舞片都入圍了金球獎的音樂及喜劇類。

新分類設置後的前六屆，清一色都是歌舞片拿獎，喜劇片只能作陪。於是，到了1959年舉辦的第16屆金球獎，主辦方再次改革，索性將歌舞片和喜劇片分開，導致電影類一下子有了劇情類、音樂類、喜劇類三個分支，互不干涉，各美其美。不過，進入1960年代，歌舞片熱潮退去，產量連年下降。自1964年舉辦的第21屆開始，金球獎又回到劇情類和音樂及喜劇類兩大分支，以加強競爭，這樣的分類方式延續至今。

恐怖片「痴迷」 處境尷尬

雖然通常情況下，劇情類的競爭會更為激烈，但今年音樂及喜劇類有望入圍的作品也不容小覷，比如票房和口碑雙雙大捷的恐怖片「痴迷」就是其中之一。和之前的「懼裂」（The Substance，又譯「某種物質」）、「逃出絕命鎮」（Get Out）一樣，這種主題值得反覆玩味的恐怖佳作竟然會被定義為喜劇片，全世界範圍內，恐怕也只有在金球獎上行得通。「痴迷」出品方焦點影業（Focus Features）的用意，自然也是為了避開「奧德賽」等劇情片的強勢圍堵。

為配合公司頒獎季的宣傳口徑，該片主演英迪納瓦瑞特（Inde Navarrette）早前上「周六夜現場」（Saturday Night Live）節目推廣時，也明確表示，在她看來「痴迷」百分百就是一部浪漫喜劇，反倒讓許多觀眾覺得頗為尷尬。事實上，對於恐怖片而言，金球獎的分類確實造成很大的尷尬。它們往往受類型的拖累，被認為不夠分量與劇情類影片一較高下。可是，若將其歸入音樂及喜劇類，也顯得格格不入。因此，金球獎歷史上，大部分恐怖片還是會選擇報名劇情類，如1974年的「大法師」（The Exorcist，又譯「驅魔人」）就笑到了最後，但「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）卻輸給了「豪情四海」（Bugsy），好在之後在奧斯卡獎上順利拿到了最佳影片小金人。

（取材自澎湃新聞）