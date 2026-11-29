AI摘要 文章摘要整理： 2026年11月29日至12月5日12星座運勢各異，其中雙子座強調回報助人、射手座提醒莫管閒事，另有多個星座需留意感情、金錢與人際互動。

2026年11月29日至12月5日，12星座運勢 如何？

白羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵字，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：日光黃

速配星座：白羊座

貴人星座：獅子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物欲也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：水晶紫

速配星座：白羊座

貴人星座：雙子座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本周你最需要關心的物件，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：白羊座

貴人星座：巨蟹座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就儘量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：太空銀

速配星座：白羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：日光黃

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

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