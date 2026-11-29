番茄肉醬義大利麵

AI摘要 文章摘要整理： 本文分享2道簡易義大利麵做法，番茄肉醬以慢煮醬汁呈現濃郁風味，青醬鮮蝦則結合羅勒香氣、蝦仁與酪梨，適合在家快速完成。

義大利 麵是許多家庭餐桌上的常見料理，食材容易取得，做法也能依個人口味靈活調整。喜歡濃郁滋味的，可以選擇番茄 肉醬義大利麵，以絞肉、番茄與洋蔥慢慢熬煮，讓醬汁充分融合；偏愛清爽香氣的，則可試試青醬蝦仁義大利麵，以羅勒青醬搭配鮮甜蝦仁，呈現不同層次的風味。兩道料理都不需要繁複的技巧，只要掌握煮麵時間與醬汁調味，就能在家做出色香味俱全的一餐。

番茄肉醬義大利麵（2人份）

材料：

義大利麵（Spaghetti）約180至200克、牛絞肉約150克、洋蔥1/2個，切碎、蒜頭2瓣，切末、番茄糊（Tomato paste）1大匙、番茄丁罐頭（Diced tomatoes）約200克、橄欖油1大匙、鹽適量、黑胡椒適量、乾燥義大利香料1/2茶匙、帕瑪森起司粉（Parmesan cheese）適量、義大利香芹或乾燥巴西里少許（可省略）。

作法：

1.煮義大利麵：鍋中加入足量清水煮沸，放入少許鹽，再加入義大利麵，依包裝指示煮至彈牙。撈出前保留約半杯煮麵水，麵條瀝乾備用。

2.炒香配料：平底鍋倒入橄欖油，以中火加熱，加入洋蔥炒至透明，再放入蒜末炒出香氣。接著加入牛絞肉，用鍋鏟將肉炒散，煮至大部分呈褐色、沒有明顯生肉色。

3.熬煮肉醬：加入番茄糊拌炒約1分鐘，再倒入番茄丁、義大利香料及少許黑胡椒，轉小火煮約10至15分鐘，讓番茄逐漸軟化、醬汁濃縮。若醬汁太稠，可加入少量煮麵水調整。

4.拌合入味：將煮好的義大利麵放入鍋中，與肉醬充分拌勻，再依個人口味加鹽調整。盛入盤中，撒上帕瑪森起司粉及香芹，即可享用。

料理小提醒：

1.牛絞肉炒香後再加入番茄糊，有助於增加醬汁的濃郁度。

2.若使用的番茄罐頭酸味較明顯，可延長燉煮時間，讓味道更加融合；不必急著加糖。

3.想增加蔬菜攝取量，也可加入切碎的紅蘿蔔或蘑菇一起燉煮。

青醬鮮蝦義大利麵（2人份）

材料：

義大利麵（Spaghetti）180至200克、去殼去腸泥蝦仁150至180克、市售羅勒青醬（Basil pesto）3至4大匙、蒜頭2瓣，切末、橄欖油1大匙、酪梨1/2個，切丁、鹽適量、黑胡椒適量、帕瑪森起司粉1至2大匙，可依喜好調整、煮麵水約1/4至1/2杯，視需要添加。

作法：

1.煮麵備料： 鍋中加入足量清水煮沸，放入少許鹽，再加入義大利麵，依包裝指示煮至彈牙。撈出前保留煮麵水，麵條瀝乾備用。蝦仁若使用冷凍品，應先充分解凍並擦乾水分。酪梨去皮、去籽後切丁，可淋少許檸檬汁，避免氧化變色。

2.炒香蝦仁： 平底鍋倒入橄欖油，以中火炒香蒜末，再放入蝦仁煎炒，直到蝦仁轉為不透明、中心熟透，先盛出備用。

3.拌合青醬： 將煮好的義大利麵放入鍋中，加入青醬及少量煮麵水，以小火或離火方式拌勻，使醬汁均勻裹住麵條。若醬汁太稠，可再少量加入煮麵水調整。

4.加入酪梨： 放回炒好的蝦仁，加入酪梨丁輕輕拌合，利用麵條餘溫稍微加熱即可，不必久煮。最後撒上帕瑪森起司粉與黑胡椒，依口味調整鹹度，盛盤即可享用。

料理小提醒：

1.市售青醬通常已含有鹽分、起司或堅果，調味前應先試吃，避免過鹹。

2.煮麵水含有澱粉，少量加入可讓青醬更均勻地附著在麵條上。

3.若不喜歡酪梨，也可改用炒蘑菇、菠菜或蘆筍，依季節與家中現有食材調整。

青醬蝦仁帶有羅勒與橄欖油的清香，搭配蝦仁更顯鮮甜。平日準備一份沙拉或湯品，再搭配飲品，就能輕鬆完成簡單又豐盛的家庭餐。

選購市售青醬時，可留意成分標示，依個人口味選擇濃淡適中的產品。若希望整體口感更清爽，也可在起鍋前擠入少許檸檬汁，增添微酸果香，平衡青醬的油脂感。

蝦仁建議選擇大小相近的規格，烹煮時較容易掌握熟度。蝦肉一旦過度加熱，容易變得乾硬，因此看到蝦仁轉為粉紅色、中心熟透即可。酪梨則提供綿密滑順的口感，與帶有嚼勁的義大利麵形成對比，也讓整道料理多一份清新層次。

兩款義大利麵條各有特色，肉醬款酸甜濃郁，適合喜歡經典番茄風味的讀者；青醬蝦仁款則帶有羅勒與橄欖油的清香，搭配蝦仁更顯鮮甜。

青醬鮮蝦義大利麵