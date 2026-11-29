代孕剛出生的嬰兒，可以申請綠卡嗎？(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 代孕出生的嬰兒能否申請綠卡，關鍵不在父親是否已拿綠卡，而在移民類別與親子關係是否符合移民法認定。

讀者問：

我透過H-4 身分來到美國，有個代孕剛出生的嬰兒。他的父親尚無綠卡 ，但我們想給孩子申請綠卡。請問，我們如何給孩子申請綠卡？是等待父親綠卡批准後提交 I-130 + I-485 還是走其他途徑？

答：

1. 這個問題首先不能只看父親現在有沒有綠卡，而要看父親是透過什麼類別申請綠卡，以及代孕出生的孩子是否在移民 法上被認定為父親的child。如果父親正在申請職業移民綠卡，假設父親是EB-1、EB-2或EB-3主申請人，而且孩子在父親取得永久居民身分之前已經出生，並符合移民法上的親子關係，孩子通常可以作為父親的衍生受益人(derivative beneficiary)申請綠卡。

這種情況下，通常不需要父親取得綠卡後再為孩子提交 I-130。如果父親取得的是不允許攜帶衍生受益人的綠卡，例如父親作為美國公民 的直系親屬取得綠卡，由美國公民配偶為父親提交 I-130。美國公民直系親屬類別通常沒有衍生受益人，孩子不能自動附屬於父親的案件。在這種情況下，父親成為永久居民後，通常需要單獨為未婚、未滿21歲的孩子提交 I-130。

2. 代孕案件最重要的問題，就是親子關係是否成立。孩子已經獲得 H-4 簽證併入境，是一個有利事實，說明領事館和CBP很可能已經接受了相關親子關係材料。但在綠卡審理中，移民局仍可獨立要求證明父親與子女之間符合移民法對child的定義。

代孕案件通常需要審查：父親是否提供精子，是否與孩子有基因關係；出生證明上如何記載父母；代孕所在地法律認定誰是孩子的合法父母；是否有出生前或出生後的親權判決；代孕母親是否仍保留法律上的親權；父親與另一名預定父母在孩子出生時是否已婚；是否需要DNA檢測代理孕母；移民局對輔助生殖技術出生兒童的認定，並不簡單等於出生證上寫了父親姓名就一定成立。在部分情形下，非基因、非妊娠父母也可能被認可，但需要符合婚姻、法律親子關係及相關政策要求。