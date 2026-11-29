AI摘要 文章摘要整理： 本文說明J-1簽證是否受212(e)兩年限制，應以資助來源與國務院AO判定為準，並建議先等結果再決定是否撤回I-485或補件。

讀者問：

最近表B (Dates for Filing，遞件排期) 排到了，交了I-485申請。之前，大三暑假有過三個月的在美暑研，用的是 J-1簽證 (三個月有效期限)，是學校出的錢。大學畢業後，我就來美國攻讀博士(PhD)了，一直也沒有用J簽了。暑研回去，直到再出國，中間間隔1年11個月，不到兩年。

交完I-485，赫然發現自己當年的J-1 visa上寫的是subjectto212(e)，頓時覺得天塌了。「Subject to 212(e)」是指美國《移民 與國籍法》第212(e)條款（INA Section 212(e)）所規定的「兩年回國居住要求」（Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement）。

怪我自己一直沒有在意這段經歷，現在想來真是太不該了。現在的問題是，I-485交出之前，有沒有J-1 subject to 212(e)的問題，我填了No；發現之後立刻交了美國國務院 (DOS)的Advisory Opinion (諮詢意見書) AO query，同時提交了J-1 waiver申請，想著如果確定subject的話，可以盡快拿到waive (豁免)。想問一下：

1.在美國移民與簽證申請 (特別是 J-1交換訪問學者簽證)中，判定為 Subject 或 Not Subject，指的是你是否受到美國移民法第 212(e) 條款 (兩年母國居住限制，Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement ) 的約束。我的情況最後判定是 subject 或 not subject 的，可能性多大？我查了一下我DS-2019，簽證官沒有勾選 subject 或not subject，所以也不確定是因為政府資助原因還是skill set原因。在移民申請中，「Skill set」(技能組合)是指申請人所具備的專業知識、工作經驗、技術能力與學歷背景的總和。

2. 如果最後判定是subject的話，我的I-485就算填錯了，我現在應該盡快撤回I-485還是等拿到AO結果或J-1 waiver再提交證據呢？拿到AO結果或J-1 waiver之後，能在USCIS官網上傳 「主動提交的額外證據 / 非要求證據」(unsolicited evidence)嗎？

答：

1. 212(e)條款主要有三條觸發路徑：Government financing：J計畫全部或部分、直接或間接由美國政府或本國政府資助；Skills List：來美接受graduate medical education或training。你顯然不屬於第三種情況。關於Skills List，美國國務院在2024年12月9日啟用了新的 Exchange Visitor Skills List，中國目前不在名單上。更重要的是，國務院明確規定：一個人即使過去因為舊 Skills List而subject，如果其國家已經不在2024 Skills List上，現在也不再因為Skills List而 subject to 212(e)。所以，你的情況關鍵是看有沒有政府資助。你提到學校出了錢，但這句話本身不足以判斷是否有政府資助。法律標準是專案是否全部或部分、直接或間接由美國政府或其本國政府資助，你需要查當年的DS-2019，看funding/source of funds 一欄，是否有美國政府或本國政府資助。

而且簽證上的subject to 212(e)備註並不是解決爭議的最終方式。國務院本身就提供Advisory Opinion程序，專門用於這種不確定自己到底是否subject的情況。國務院會審查DS-2019、J visa、專案日期和資金來源等資料作出判斷。所以你申請AO是非常正確的。

2. 即使最後國務院認為你當年確實因為政府資助而subject，也不代表一定必須申請豁免。 212(e)要求的是在本國累計實際居住滿兩年。如果第一次回去已經大約23個月，後來又累計在中國待過一個月左右 (如讀博期間假期回去)，完全有可能已經把兩年湊滿。

3.不建議你目前撤銷I-485，因為有兩個問題尚未確定。你應該等國務院Advisory Opinion出來後再決定下一步的方案。如果AO認為你subject，則書面修正先前答案，並遞交豁免，或遞交已滿足居住兩年的後續證據。如果豁免尚未完成，則根據案件進度繼續補件處理。