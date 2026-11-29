克林姆畫作「利茨爾貝格酒窖」拍出8233萬元的高價。(圖／佳士得提供)

AI摘要 文章摘要整理： 克林姆風景畫「利茨爾貝格酒窖」在佳士得紐約以8233萬元成交，創下其風景畫拍賣最高價，作品以阿特湖畔靜謐景致展現其晚期創作特色。

奧地利象徵主義大師克林姆(Gustav Klimt)的風景畫作「利茨爾貝格酒窖(Litzlbergkeller)」，11月17日晚間在佳士得紐約的20世紀晚拍中，以8233萬元拍出，超過原本的高估價8000萬元。

目前克林姆畫作拍價的最高紀錄是肖像畫「伊莉莎白·萊德勒肖像(Portrait of Elisabeth Lederer)」創下的2.363億元。「利茨爾貝格酒窖(Litzlbergkeller)」雖未打破紀錄，卻已是克林姆風景畫拍賣 史上的最高價。

克林姆以「黃金時期」的女子肖像畫聞名於世，但風景畫在他晚期的藝術生涯中也占重要的分量，以阿特湖(Attersee)為主題的畫作更是此一時期的顛峰之作。此次上拍的「利茨爾貝格酒窖」，描繪克林姆連續八個夏天造訪的湖畔旅館。

這幅畫描繪位於湖泊北岸的同名旅館和啤酒廠，畫面隔水相望。畫面中空無一人。建築掩映在一片樹林中，湖面波光粼粼，天空一線之隔。整幅畫面由細密的色彩點綴而成，與其說是傳統的風景畫，不如說更像是一幅馬賽克或掛毯。

阿特湖在克林姆晚期畫作中具有重要地位。1900年至1916年之間，每逢夏天，克林姆便會在奧地利的阿特湖畔度假。他多次下榻於於阿特湖北岸的釀酒廠兼旅館「利茨爾貝格酒窖」，並從如夢如幻的湖泊和森林中汲取靈感，創作了他最著名的一批風景畫。

「利茨爾貝格酒窖」從湖的對岸遠望旅館，畫家捨棄傳統的空間透視，以密集、細碎的筆觸將大片深淺不一的綠色樹林鋪滿畫面，呈現出宛如馬賽克鑲嵌或華麗織物般的視覺效果。

佳士得表示，在「利茨爾貝格酒窖」中，克林姆抹去這間熱門旅館在夏季的熱鬧喧囂，營造出寧靜且引人深思的畫面；沒有一絲人類活動的痕跡，只留下湖光山色的靜謐與安然，再現他理想中恬然幽靜的阿特湖夏日時光。

克林姆一生創作了約50幅風景畫，幾乎全部以奧地利的阿特湖為背景，他每年夏天都會與艾米莉·弗洛格及其家人在那裡度過。這些畫作大多收藏於博物館，因此私人收藏的寥寥無幾，很少出現在拍賣會上，也因此成為現代藝術市場上最炙手可熱的作品之一。

阿特湖成了他所有風景畫的主題。遠離維也納的黃金和肖像畫委託，他以一種更為寧靜、近乎冥想的筆觸，描繪著湖水、果園、別墅和湖畔村莊。

利茨爾貝格酒窖具備經典的元素：克里姆特偏愛的風景畫的方形畫幅，湖邊題材，沒有人物，畫面由細小的、馬賽克般的色彩點綴而成，而且出處完整無缺。

奧地利象徵主義大師克林姆於1914年留影。(取材自維基公共領域)