AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，糖尿病前期成人若提早入睡，8周內可能出現更明顯的減重，但血糖未顯著改善，顯示就寢時間與代謝健康可能相關。

根據最新研究，對患有糖尿病 前期的成年人，較早入睡與更明顯的體重減輕有關。紐約郵報報導，紐約大學 羅里·邁耶斯護理學院(Rory Meyers College of Nursing)主導的一項隨機試驗數據顯示，參與者每提早一小時入睡，八周內體重約可減輕1.3磅；不過，這項發現並不能證明將就寢時間提前會導致體重減輕。

該研究主要作者馬隆(Susan Kohl Malone)指出，入睡的時間、不僅是睡眠時長似乎是影響減重 與代謝健康的一個重要且常被忽視的因素。這項發表於「護理研究」(Nursing Research)期刊的研究，評估了196名經診斷為糖尿病前期且每晚睡眠時間通常少於6.5小時的成年人。

其中一半受試者參加了一項為期八周、針對飲食、運動和壓力管理的生活方式教育課程。另一半受試者則在接受相同訓練的同時，還獲得行為指導，讓他們分階段逐步提早入睡。

研究人員透過感測器、睡眠日誌和手腕式監測器，追蹤參與者的血糖、睡眠及活動狀況。兩組受試者的血糖值均未出現顯著改善。雖然兩組受試者體重都有所減輕，但接受睡眠指導的一組，減重幅度並未明顯高於另一組僅接受生活方式教育者。

馬隆表示，雖然他們預期，對於睡眠時間較短的糖尿病前期成人而言，延長睡眠時間應能改善血糖水平並促進減重，但在該研究中卻並非如此。

接受睡眠指導的參與者確實報告了更好的睡眠品質和較少的日間嗜睡感，且他們逐漸開始提早入睡。

在針對兩組進行的獨立分析中，將就寢時間提前的參與者體重減輕幅度更大。研究人員指出，人體的生理時鐘或許有助於解釋這些發現。

這項研究獲得美國國家衛生研究院(NIH)轄下的國家護理研究學院資助，並與德拉瓦大學的研究人員合作進行。