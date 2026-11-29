AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶作者生命中的3位母親與同一把輪椅，從送養、撫養到喪母後的擁抱，交織出跨文化的溫情與宣教情誼。

我這一生，有三個母親。10個月大時，把我送進表姑媽懷裡的，是生母；26歲時，捨不得我遠嫁的，是養母；48歲時，在我喪母之後，把我擁入懷中的，是洋乾媽。她，爾後也開啟了我一段意想不到的人生緣分。更奇妙的是，三個分居大洋兩岸的母親，先後使用過同一把輪椅。這歲月的走馬燈，多年後還流連記憶裡。

1996年，海倫以執行館長身分領著幾個圖書館員工，到芝加哥 參加美國圖書館協會的年會，同行的還有她的老母。這是我第一次見到瑪麗･樂靈生老太太，非常投缘。她身材嬌小，鶴髮童顏，可是聲量仍然洪亮，精力依舊充沛，除了不跟我們一起去開會外，什麼活動都少不了她。

有天大家一起到海倫和老太太的房間聊天。她話題特多，言詞充滿智慧、幽默和典故，常引得哄堂大笑。我打自心底喜歡這位逸趣橫生又慈祥和藹的長者，不過我那股新近喪母的失落感油然加深。

瑪麗老太太知道我來自台灣，就談起她的夫家與中國的關係。原來她的公公法蘭克･樂靈生(Frank J Rawlinson)曾在上海傳教。1937年中日戰爭爆發，中國空軍兩枚預備轟炸日軍的炸彈，誤落到上海市最繁華的大世界娛樂場前，法蘭克牧師與其他數百人一起成了無辜冤魂。當時，全國上下為他的無謂犧牲震驚不已。蔣委員長和夫人宋美齡還親自發了電報慰問他家人。這封電報已成了樂靈生家族的重要珍藏。

瑪麗老太太幼年喪父，有兩個兄弟，都是由能幹堅強的寡母身兼三職而拉拔成人的。瑪麗老太太的手指短，不能成為鋼琴演奏家，於是辜負寡母期盼，改習音樂教育。後來與艾弗瑞･樂靈生(Alfred Rawlinson)教授結婚，相夫教子，遂結束了短暫的教師生涯。

話及鋼琴，她便伸出手掌，與我們一一較量大小。輪到我時，她突然握住我的手說：「非常遺憾聽到你母親的死訊，我知道你一定很想念她。」她指的是我的表姑媽——也就是養母。養母生前曾到美國小住四個月，海倫把父親生前用過的輪椅借了養母。

聽了這話，我本已繃緊的心弦竟像遭了重擊一般，突然斷成好幾截，忍不住失聲痛哭。眾人被我的失態嚇得手足無措，老太太趕緊環抱我，說：「快別哭，我就當你的美國媽媽，怎麼樣？」養母素行直率，雖然疼我，可從沒有這麼親熱地呵護過我。老太太這一個溫暖的擁抱，真的觸著了我心底傷痕。

從此，她便常常透過海倫來向我問好。每次交換便條都以「親愛的女兒」和「親愛的媽媽」互稱，這華洋義母女關係就因此形成。後來，我才知道海倫和她妹妹南茜也不是洋乾媽的親生骨肉，而是從孤兒院領養來的。洋乾媽無親生子女，但愛心廣被，總令人如沐春風。

未幾，我生母也來美小住，特地拜訪洋乾媽。二佬各握我的一隻手，雞同鴨講，笑聲不斷。其間，生母一度紅著眼眶提起當年因奶水不足，把我送養，絕非捨棄，而是成全—這毋寧是藉機向我表白。因此，告別時，不但幸福感洋溢我心，而且順道又借走養母曾借用過的那張輪椅。

以後，我每次見到洋乾媽，都能發掘一些趣事。她接掌已故寡母在1897年開啟的宗親會，負責收集家族資訊，主持已經擴大到五代300多人的五年一度大會，並發行一本家族史。洋乾媽也受丈夫與女兒專業薰陶，養成編目的好習慣。家裡除了那數十冊精裝的英文版「教務雜誌」之外，還有一整牆仔細編年的相簿，信件夾與集郵冊。其中有一本全是台灣發行的首日封，竟又牽引出另一段未有結局的中美姻緣。

原來20多年前，洋乾媽夫婦由於對中國的特殊感情，常常主動為南卡大學接待華裔留學生。洋乾媽始終惦記著昔日曾寄居家中的一位台灣留學生。他曾暗戀海倫，但求婚不成，半途輟學歸國。我受託尋人，幾經波折終於找到他，但也尊重他不願再回首往事的選擇。

洋乾媽喜歡熱鬧，海倫為她舉行兩次慶生大會。87歲那年，特地在書房裏陳列老太太的編年照片。從幼年，到結婚，到當前，每一階段都有照片加短註為記，令人彷彿讀了一本老太太的傳記。當天有200多名賀客紛沓而至，由警察協助小巷停車，傳為鄰里美談。90歲生日，為避免再次勞師動眾，改成「卡片慶生」。事先把老太太「妾髮初覆額」的一張玉照，印發給眾親友，邀請大家把慶生卡片寄到秘密的郵政信箱。到了洋乾媽生日那天，讓她讀一整天的賀文，安靜而窩心地在家人圍繞下度過大壽。

往後的兩年裡，洋乾媽的身體狀況大不如前。在院子裡摔破膝蓋骨，加上煮蛋忘了熄火等事，不但終結了她的園藝與烹飪生涯，而且迫使她不得不以輪椅代步——唉，又是同一張輪椅。

洋乾媽的興致永遠是高張昂揚。她看圖書館的行事曆，每一個活動都感興趣，要不是海倫願忌她的健康而阻擋，她可以把每天都排滿。她晚年最大的排遣是每個星期閱讀五、六本傳記文學，並且經常到書店去買兒童故事書，定時送到孤兒院。閒來無事，她就斷斷續續編寫回憶錄。她的可掬笑容與親切言辭，一再昭示我：母親可以生我、養我，也可以在我最失落的時候，再一次把我擁入懷中。

洋乾媽92歲在後院被水管絆倒而離世時，我正巧出城，未能見最後一面，但仍趕上了追思禮拜。走出會場，我與海倫相擁而泣。

多年後，我逐漸明白，洋乾媽帶給我的，不只是母親般的慈愛。她無形中把樂靈生一家對中國的深厚情感，以及跨越文化、擁抱他人的精神，延續到了我身上。宣教史上的理念，因此不再只是歷史，而成了我生命中極其珍貴的親身經歷。