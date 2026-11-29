AI摘要 文章摘要整理： 作者一面為兒子婚姻是否出現外遇而焦慮，一面在探望抗癌成功的大姊時感受觀念落差，最後體悟親情與婚姻都可能因人生方向不同而背道而馳。

這三個多月來，可以說我每分每秒都像提著一顆心過日子，深怕一不小心，又發生什麼事情。兒子的婚姻問題，就像一塊沉甸甸的石頭，壓在我的心上，讓我吃不好、睡不安，腦子裡總是反覆想著：這個家到底要怎麼辦？他們的婚姻究竟還能不能走下去？

事情的起因，是白媳突然大發雷霆 ，認為兒子背著她在外面有了女朋友。身為母親，我當然不願意只憑自己的偏心去替兒子辯護，更不想因為他是自己的孩子，就一味相信他、替他遮掩。但是，從疫情 開始，兒子幾乎每天早上八點就到我們家，在我們家視訊上班，一直到下午五點才下班，接著又匆匆忙忙開車回自己的家。

這樣的生活模式，日復一日，幾乎沒有什麼空間。早上八點開始工作，下午五點結束，除了工作時間，還有通勤、家庭生活，哪裡還有那麼多時間去偷偷交一個女朋友？

我不是說婚姻裡絕對不可能發生我們不知道的事情，只是站在一個母親所看到的生活表面，我實在很難想像，他究竟從哪裡擠得出時間來做這件事。

可是，婚姻是兩個人的世界，外人永遠只能看到其中的一角。即使我是母親，也不可能真正知道他們夫妻之間所有的事情。也正因如此，我才更加焦慮、更加無助。

帶著這滿心的憂愁，我去了加州陪大姊。

這趟旅程原應是令人欣慰的。因為大姊經歷了病痛，如今抗癌成功，實在是值得感恩、值得高興的事。兩年前她被診斷出胰臟癌第三期，那段日子，我們每個人都為她捏了把冷汗。如今再看到她，雖然體力大約只恢復了六成，頭髮也已經長回九成，但她的精神、意志和耐力，卻依然令人佩服，甚至讓許多人望塵莫及。

看著她重新站起來，我心裡除了感恩，還有說不出的感動。

可是，也許大姊看著我整天為兒子的婚姻操心，覺得我好像掉進一個沒有出口的「擔心深淵」裡。她也許是心疼我，也許是恨不得把我從這個無底洞裡拉出來，所以常常對我提出指責、糾正，甚至生我的氣。

我知道，她是為我好。我也知道，她的人生閱歷比我豐富，有些事情看得比我透徹。

可是，人就是這麼奇怪。明明知道對方是出於好意，當那些話一再觸碰到自己的痛處時，心裡還是會不甘心、不情願接受。尤其大姊是我從小就依賴的人，她在我生命中的位置，一直不是普通的姊姊，而像半個母親。很多事情，我第一個想到的就是她。

回家以後，我一再反省自己。

也許真正令我難過的，不只是兒子的婚姻，而是我突然發現：我和大姊的想法，似乎也在不知不覺中背道而馳了。

我們一起走過那麼漫長的人生，有共同的童年、共同的父母、共同的記憶，也一起經歷過許多風風雨雨。可是歲月會改變一個人，環境會改變一個人，經歷更會改變一個人。

如今的我們，雖然仍然是最親近的姊妹，卻未必還能對每一件事情都有相同的看法。

我開始明白，親情深厚，並不代表思想永遠一致；感情深，也不代表彼此就一定能完全理解。

想到這裡，我又聯想到兒子和白媳的婚姻。

他們結婚已經12年了，12年的婚姻，看似漫長，其實也是由無數個生活中的小事情堆積而成。兩個人成長在不同的家庭，有不同的文化背景、不同的教育方式、不同的人生經驗，甚至對「家」和「婚姻」的想像都可能完全不同。

一個是東方家庭長大的孩子，一個帶著不同文化背景的人，從一開始，他們的思考方式就可能存在差異。

剛結婚的時候，愛情可以遮住許多差距；新鮮感可以包容許多不同；兩個人也願意為了彼此而退一步。

可是12年過去了，當愛情慢慢融入柴米油鹽，當生活中的壓力、責任、金錢、孩子以及彼此的家庭問題一一出現，如果兩個人沒有持續溝通，沒有學習站在對方的角度思考，那些原本很小的差異，就可能一點一點被放大。

今天你覺得自己有道理，我覺得自己也沒有錯；明天你再退一步，我卻認為你早就應該這麼做。久而久之，兩個人的心，就像走在兩條原本平行的道路上，慢慢地、慢慢地拉開距離。

最後，甚至到了「背道而馳」的地步。

也許婚姻走到最後會選擇離婚，並不一定是哪一個人犯了天大的錯。有時候，只是兩個人的腳步愈走愈不同，彼此再也找不到當初一起走路的節奏。

想到這裡，我對兒子的婚姻多了一份無奈，但也多了一份理解。

我不能替兒子過他的人生，也不能替他做最後的選擇。我更不能要求白媳一定要接受我的想法。身為母親，我能做的，也許只是少一點猜測，多一點傾聽；少一點介入，多一點祝福。

同樣地，對大姊，我也應該學習放下「因為我們是姊妹，所以應該想法一樣」的期待。

她是她，我是我。

我們曾經一起走過童年，也曾經互相扶持走過人生；但如今，我們都有自己的生活、自己的經歷、自己的思考。即使偶爾意見不同，也不代表親情就淡了。

人生走到這個年紀，我才慢慢明白，有些人即使深愛你，也不一定能完全理解你；而真正的親情，也不是要求對方和自己想法一致，而是在不同的想法之間，依然願意彼此尊重、彼此珍惜。

也許，這就是我這三個多月來最大的功課。

面對兒子的婚姻，我學習放手；面對大姊，我學習包容；面對自己，我則學習不要再把所有的事情都扛在肩膀上。

人生走到後半場，最難的不是看清別人的對錯，而是接受每個人都有自己的道路。

有些人與我們同路一程，後來方向不同了；有些人曾經與我們親密無比，後來思想也會漸漸改變。

但願即使有一天，我們真的走在不同的路上，也不要忘記曾經一起走過的歲月。

因為，背道而馳的，不一定是感情；有時候，只是人生的方向不同了。