AI摘要 文章摘要整理： 美國調查顯示，高通膨讓更多勞工把401(k)當應急資金，紓困提款與貸款使用率連年上升，雖能解燃眉之急，卻會侵蝕未來退休保障。

近年來通膨居高不下，隨著物價調漲，一般民眾想要存錢日益困難，因此愈來愈多國人為了維持生計，被迫提前動用退休儲蓄或申請貸款 度過難關。

今日美國報(USA Today)報導，美國計畫贊助者委員會(Plan Sponsor Council of America，PSCA)2025年針對753家計畫贊助者進行的年度調查，發現過去三年來，以「紓困提款」(Hardship withdrawals)名目從退休儲蓄帳戶401(k)提前提領次數增加一倍多，此外2025年貸款金額也比上一年激增80%。

數據顯示，去年選擇「紓困提款」的存戶占比升至3.4%，不但是連續第三年增長，還是2022年同占比1.5%的兩倍多；同時401(k)未償還貸款占比也從2024年的12.4%增至22.2%，不過平均貸款金額從1萬3710元減至9818元。

提前提領與貸款激增的現象與2022年起持續至今的高通膨有密切關聯，2022年6月的年度通膨率高達9.1%，創下40年來最高紀錄，盡管此後通膨率下跌至3%左右，但整體仍高於聯準會設定的2%目標。

PSCA執行董事漢森(Will Hansen)直言：「數據反映出民眾面臨的經濟壓力，當日常開銷不斷增加，401(k)帳戶便成為『應急基金』，愈來愈多勞工為了維持生活，被迫透過小額貸款或『紓困提款』來應付開支。」

退休財務規劃平台Boldin支援部門負責人、理財規劃師帕皮斯(Mike Pappis)指出：「如果一位勞工今天從退休計劃提取一萬元，損失的不僅是退休金 的一萬元。」並補充道：「假設年回報率為6%，這筆錢在20年內原本可增長至3萬2000元，如果勞工無法清楚了解養老金計畫細節，這種損失會發生在成千上萬名勞工身上，可預見的是數年後，大家的養老儲蓄金會減少。」

不過漢森仍主張善用這筆資金有其必要性：「財務行為研究顯示，如果大家知道在緊急情況下可以動用這筆資金，會有更多存錢的意願」。