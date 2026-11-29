從「機場台地環狀步道」(Airport Mesa Loop Trail)眺望亞利桑納州塞多納小鎮的景象。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州的洛伊峽谷距塞多納僅16哩，以近似大峽谷的壯闊景致、豐富生態與原住民歷史遺跡，成為少有人知的秘境健行路線。

亞利桑納州有「大峽谷州」(Grand Canyon State)之稱，說明了該州最明顯的特色；不過，在這片廣袤複雜的地貌中，蘊藏大量奇特而美麗的自然景觀，雖然規模不及大峽谷，魅力卻不相上下。

旅遊網站Islands報導，大峽谷以南約130哩處，一座較少人知、但以迷你版之姿呈現出相似宏偉景觀的洛伊峽谷(Loy Canyon)，交織著峽谷、山脈與沙漠等生態系統，卻帶來最能身臨其境的健行體驗，且距離該州頗負盛名的度假小鎮僅咫尺之遠。

亞利桑納州塞多納附近的可可尼諾國家森林內的「大教堂岩」。(美聯社資料照)

洛伊峽谷健行路線的主要起點，距離塞多納(Sedona)市區僅16哩，隱身於讓這座小鎮聞名遠近的耀眼紅岩之間；全程穿越洛伊峽谷的路線雖有些難度，但熱愛健行者應能在數小時內完成。洛伊峽谷為希望以更小規模、更便利方式體驗大峽谷壯麗風采的遊客，提供了完整的濃縮版體驗。

隱藏版亞利桑納峽谷奇觀

一名遊客正沿著步道徒步前往亞利桑納州塞多納的可可尼諾國家森林。(美聯社資料照)

位於塞多納及周邊地區的可可尼諾(Coconino)國家森林擁有眾多絕佳的峽谷健行路線，可彌補遊客對大峽谷最常見的抱怨；而洛伊峽谷則匯集了所有讓塞多納風景聞名的精華，經歷風雨雕琢的紅褐砂岩高崖，形成奇特的自然藝術品。峽谷中茂密的熊果樹(manzanita)、喬拉仙人掌(cholla)、仙人掌果(prickly pear)及其他沙漠植物，與烈焰般的紅色峽谷壁形成鮮明的對比。步道始於洛伊山一座神秘的巨岩之下，隨著路線攀升近2000呎，沿途綠意也愈濃，最後通往隱藏在峽谷旁高原的森林。

洛伊峽谷步道融合森林與嶙峋峽谷，營造出獨特的健行體驗，時而可在林間靜謐漫步，時而需在崎嶇的岩石地形上前進，所展現的神秘之美，甚至超越了塞多納一些適合家庭同遊的能量漩渦(spiritual vortex)健行路線，以及大佛海灘(Buddha Beach)的天然水潭。

然而，洛伊峽谷的重要性也植根於當地歷史之中，該峽谷雖以19世紀牧場主塞繆爾·洛伊(Samuel Loy)命名，但深邃的岩壁通道在更早之前便已被當地居民所使用；在歐洲人抵達之前，美洲原住民已世代居住並穿梭於峽谷之中。至今，紅岩壁上仍可見原住民部落留下的懸崖居所遺跡與精緻的岩畫。