城鎮傳真╱亞利桑納這處秘境 彷如大峽谷濃縮版
亞利桑納州的洛伊峽谷距塞多納僅16哩，以近似大峽谷的壯闊景致、豐富生態與原住民歷史遺跡，成為少有人知的秘境健行路線。
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亞利桑納州的洛伊峽谷距塞多納僅16哩，以近似大峽谷的壯闊景致、豐富生態與原住民歷史遺跡，成為少有人知的秘境健行路線。
亞利桑納州有「大峽谷州」(Grand Canyon State)之稱，說明了該州最明顯的特色；不過，在這片廣袤複雜的地貌中，蘊藏大量奇特而美麗的自然景觀，雖然規模不及大峽谷，魅力卻不相上下。
旅遊網站Islands報導，大峽谷以南約130哩處，一座較少人知、但以迷你版之姿呈現出相似宏偉景觀的洛伊峽谷(Loy Canyon)，交織著峽谷、山脈與沙漠等生態系統，卻帶來最能身臨其境的健行體驗，且距離該州頗負盛名的度假小鎮僅咫尺之遠。
洛伊峽谷健行路線的主要起點，距離塞多納(Sedona)市區僅16哩，隱身於讓這座小鎮聞名遠近的耀眼紅岩之間；全程穿越洛伊峽谷的路線雖有些難度，但熱愛健行者應能在數小時內完成。洛伊峽谷為希望以更小規模、更便利方式體驗大峽谷壯麗風采的遊客，提供了完整的濃縮版體驗。
隱藏版亞利桑納峽谷奇觀
位於塞多納及周邊地區的可可尼諾(Coconino)國家森林擁有眾多絕佳的峽谷健行路線，可彌補遊客對大峽谷最常見的抱怨；而洛伊峽谷則匯集了所有讓塞多納風景聞名的精華，經歷風雨雕琢的紅褐砂岩高崖，形成奇特的自然藝術品。峽谷中茂密的熊果樹(manzanita)、喬拉仙人掌(cholla)、仙人掌果(prickly pear)及其他沙漠植物，與烈焰般的紅色峽谷壁形成鮮明的對比。步道始於洛伊山一座神秘的巨岩之下，隨著路線攀升近2000呎，沿途綠意也愈濃，最後通往隱藏在峽谷旁高原的森林。
洛伊峽谷步道融合森林與嶙峋峽谷，營造出獨特的健行體驗，時而可在林間靜謐漫步，時而需在崎嶇的岩石地形上前進，所展現的神秘之美，甚至超越了塞多納一些適合家庭同遊的能量漩渦(spiritual vortex)健行路線，以及大佛海灘(Buddha Beach)的天然水潭。
然而，洛伊峽谷的重要性也植根於當地歷史之中，該峽谷雖以19世紀牧場主塞繆爾·洛伊(Samuel Loy)命名，但深邃的岩壁通道在更早之前便已被當地居民所使用；在歐洲人抵達之前，美洲原住民已世代居住並穿梭於峽谷之中。至今，紅岩壁上仍可見原住民部落留下的懸崖居所遺跡與精緻的岩畫。
因為它在較小尺度內同時呈現峽谷、紅岩峭壁、森林與沙漠景觀，視覺氣勢接近大峽谷，卻更容易抵達，也能在數小時內完成健行。 洛伊峽谷主要起點距塞多納市區僅16哩，路線雖有些難度，但對熱愛健行者而言可在數小時內走完，適合想體驗壯麗景觀的人。 峽谷名稱來自19世紀牧場主塞繆爾·洛伊，但更早就被原住民使用，至今仍可見懸崖居所遺跡與精緻岩畫，顯示其深厚文化底蘊。
精華 FAQ
因為它在較小尺度內同時呈現峽谷、紅岩峭壁、森林與沙漠景觀，視覺氣勢接近大峽谷，卻更容易抵達，也能在數小時內完成健行。
洛伊峽谷主要起點距塞多納市區僅16哩，路線雖有些難度，但對熱愛健行者而言可在數小時內走完，適合想體驗壯麗景觀的人。
峽谷名稱來自19世紀牧場主塞繆爾·洛伊，但更早就被原住民使用，至今仍可見懸崖居所遺跡與精緻岩畫，顯示其深厚文化底蘊。
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