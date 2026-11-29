華盛頓故居大宅。(作者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 維農山莊是華盛頓的歷史故居與莊園，保存著主樓、花園與陵墓等遺跡，並以民間力量維護，成為了解美國建國初期的重要旅遊與教育景點。

華盛頓故居維農山莊(Mount Vernon)是美國首任總統喬治‧華盛頓的歷史故居與莊園，位於維吉尼亞州 ，距離華盛頓特區約15哩。我印象最深的是繞過風景如畫的大宅，走到山莊後面，整個浩淼的波托馬克河展現在眼前。原來維農山莊就坐落在波托馬克河高高的河岸上，莊園下一片濃郁的綠坡一直延伸到波光閃動的河水中。那種美麗和氣勢迴響起抒情無比的動人旋律。

最受歡迎莊園 保存完好

維農山莊穀倉。(作者提供)

維農山莊是全美國最受歡迎的莊園，也是一個充滿歷史氣息的地方，一踏入這片園區，便能感受到美國建國初期的風貌。無論是華盛頓的私人住宅、庭園還是農場，整個地方保存得非常完好，展現了當時的生活方式以及他的個人故事。特別是當我走進華盛頓的私人書房或靜謐的花園時，真的能感受到這位偉大人物的存在。

從總統位置上退居後，華盛頓就來到維農山莊，他完全靜下心來關注農事工作。他經營得法，財產日增，共擁有土地8000英畝，分作五個農場經營，資產相當可觀。華盛頓離世後，整個莊園經營失措，偌大財產如煙散去，留給世人參觀的，主要就是維農山莊主樓和周圍的花園。

已超過8000萬遊客到訪

儘管維農山莊在美國歷史中占有相當重要的地位，但它的維護與經營費用卻完全由民間支付，沒有拿聯邦和州政府的任何資助。非營利組織於1858年購買了維農山莊，並進行了必要的整修和完善。占地500英畝的維農山莊完好地保存了華盛頓在世時的原貌，現已成為大華府地區一個著名的旅遊點。這裡每年都能吸引大約100萬來自世界各地的遊客前來參觀。迄今為止，維農山莊已接待了超過8000萬名的遊客。

華盛頓陵墓和波河美景

華盛頓之墓。(作者提供)

莊園的亮點包括喬治‧華盛頓和瑪莎‧華盛頓的陵墓、奴隸宿舍和紀念碑，以及波托馬克河的壯麗景觀。

莊園的主建築是喬治亞式建築中的優秀典範。黃松外牆上鋪上沙，並塗上油漆，從而製造出白色石塊的外觀。走進新房，便可看到桃花心木餐具櫃，以及飾有農業圖案的模壓天花。屋內有很多值得一看的物品，當中包括巴黎巴士底獄的鑰匙、馬莎的瓷器茶具，以及華盛頓的地球儀、書桌及梳妝桌真品等。我也走到樓上看看他們的臥房，這裡亦是華盛頓離世的地方。

樸素主臥室 有老式大床

華盛頓夫婦的臥室。(作者提供)

維農山莊客臥房之一。(作者提供)

莊園的大宅共有三層；一樓起居室、大小餐廳和書房，均以華盛頓遺物布置。大客廳是主樓內最大的房間，可供宴會之用，小餐廳是平時家人進餐之處；小客廳是音樂和家庭活動室，為非正式娛樂提供更多空間。書房為華盛頓提供了遠離日常生活許多干擾的個人空間。二樓都是臥室，華盛頓夫婦熱情好客，其中一半以上為賓客準備。華盛頓夫婦的臥室很樸素，有鋪著整潔床單的老式臥床、安樂椅、大圓鏡和木製衣箱。二樓的客房每間的主色調和裝潢風格都不同，但都顏色鮮亮，很具特色。三樓閣樓間是由1750年代末的改造工作創建的，在1770年代南北擴建完成後，房間都略有變化並添加了壁爐，華盛頓夫人在丈夫於1799年去世後，從二樓的臥室搬到了其中三樓一間小房間居住，這個房間為她提供了一些隱私，免受源源不斷的遊客的影響。

維農山莊現已成為美國人民和世界各國遊客重溫或者了解美國歷史的一個必到之處。除了保存完好的各項遺跡，還建立了一個博物館和新的教育中心，包括23個畫廊，電影、4D劇院和互動劇院，展出華盛頓一生中的數百件文物，幫助遊客了解喬治·華盛頓和那些在弗農山生活和工作的人的生活和遺產。

華盛頓在此居住了45年

維農山莊小餐廳。(作者提供)

我來到華盛頓故居，親身感受一種高尚的人格力量，也是對自身靈魂的一次沐浴。華盛頓的天才和所作的貢獻讓他被全世界人民所敬仰，他卓越的品行，正直的人格，更讓他受到世世代代的尊敬。華盛頓的最偉大之處，是他並不認為自已偉大，只把自己當作一個平民，這種胸懷，這種境界，當今世界有多少人能做得到？

維農山莊位於北維州，華盛頓在此居住了45年；他於1799年12月14日去世之後，長眠於此。莊園每天開放，遊客可盡情欣賞莊園，同時也窺探華盛頓的生活故事和莊園的歷史。

華盛頓故居維農山莊網站：https://www.mountvernon.org