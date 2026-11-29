AI摘要 文章摘要整理： 既晴與何敬堯分別從情殺犯罪與妖怪神話切入台灣史，透過數位資料、實地田調與故事書寫，重新擴展台灣歷史研究與文化想像的疆界。

近年來，台灣史的研究跨越了傳統政治與經濟的框架，探索庶民生活。作家既晴、何敬堯推出的兩本台灣史—「情殺的台灣史」和「神話台灣」，從社會事件、奇幻神話的角度切入台灣史，不僅讓讀者「腦洞大開」，也拓展了台灣史的版圖。

既晴編撰 台灣犯罪文學

為什麼會用「情殺」切入台灣史？其實「情殺的台灣史」只是既晴編撰「台灣現代犯罪事典」的「冰山一角」。2018年起，既晴地毯式蒐集、整理撰寫戰後台灣的社會事件，而「情殺的台灣史」是第一本出版的書。

既晴是台灣犯罪推理小說的重量級作家。寫了20多年虛構小說，他卻在八年前暫時放下創作之筆、專心投入紀實的「台灣現代犯罪事典」。「我希望透過探索曾經在台灣發生過的社會事件，找尋何謂台灣犯罪文學的解答。」他解釋。

犯罪文學 追索人性謎團

2020年，既晴離開台灣推理作家協會，創辦台灣犯罪作家聯會。既晴表示，台灣沿用的「推理」一詞來自日本 ，原本是指「無神探角色登場的解謎小說」，然而類型迅速演化，華文圈卻還是習慣將所有涉及犯罪的小說稱為「推理小說」，即使小說中毫無推理解謎元素。

在國際上，推理文學是犯罪文學中的一種。但在總是用負面印象看待「犯罪」文學的台灣，習慣用「推理文學」一詞取代「犯罪文學」。既晴想為「犯罪文學」正名，「推理小說追溯的是詭計的謎團，而犯罪小說追溯的是人性的謎團。」他以剛去世的日本作家東野圭吾為例，其作品許多都沒有推理，用犯罪小說家來形容他更貼切。

既晴認為，台灣許多創作包括犯罪寫作總帶著「懸浮感」、缺乏以事實為基礎的細節；作家可以吸取各種國外傳來的流派，卻無法像柯南道爾、卜洛克等犯罪作家，用作品捕捉一個城市或社會的氛圍。而這種氛圍正是犯罪文學的魅力所在，就像讀者會喜歡柯南道爾筆下的倫敦與卜洛克筆下的紐約。既晴希望透過完整蒐集台灣的社會事件，捕捉台灣城市生活獨特的氛圍，為自己與其他作家的作品「打底」。

數位報紙 開啟研究新路

在過去要完成這樣的研究，必須到圖書館翻找大量的報紙資料，還要處理影印、分類、彙整的繁重事務，既晴認為「窮盡個人畢生也難以完成」。就在此時，他發現完整數位化聯合報報紙新聞的「聯合知識庫」，讓不可能成為可能。於是他以聯合知識庫為基礎進行撰寫，只要聯合報曾報導兩次以上的社會案件，就被既晴列入「台灣現代犯罪事典」。

六年前，既晴開始在聯合線上的「琅琅原創」連載這部事典，但因工程過於浩大，八年來只完成進度的一半，既晴決定先用主題出版單書、推出「情殺的台灣史」。既晴表示，台灣罪案有三分之一是「情殺」，這樣的高比率某種程度象徵台灣人的「占有欲」。前最高檢察署檢察總長刑泰釗則認為，「情殺」從來不只是單純的男女愛恨，「而是每一個時代社會結構、價值體系與人際關係失衡後的縮影。」

情愛悲劇 映照性別平權

「我不想用濾鏡看台灣。」在挑選「情殺」案例寫書時，既晴刻意摒棄台北市前市長高玉樹長子殉情案、以及金鐘獎夯劇「我們六個」的原型李月桂殺人案。他認為這兩個案子都是「孤例」，具話題性但普遍性不足。「我不獵奇也不追劇」，既晴想用小說家的專業拆解罪案，在拆解的過程中找到台灣人心靈的DNA。

「情殺史就是台灣的性別平權史。」既晴認為，台灣性別平權的思維，並不單純只是抽象理論，而是伴隨一件件情愛悲劇衝撞出來。一旦人們知道更多情殺案的根本原因，或許就可以避免重蹈覆轍。他透露下一個想書寫的主題是「詐騙」，從中探討台灣人的信任與人際網路。

何敬堯 打造台灣山海經

「我追求的不是歷史的真實，而是想像的真實。」從2017年出版「妖怪台灣」開始，作家何敬堯立志打造「台灣的山海經」，從妖怪寫到都市傳說，最近又出版「神話台灣」。他認為，不管是妖還是神，都是人類心靈史的映照，代表人類對自然和他者的敬畏。「神話不只是過去的歷史，更是歷史的進行式 」，他認為，每一個世代都必須創造自己的神話，「因為有一天，我們也會變成下一代的神話」。

打開何敬堯製作的「神話妖怪台灣島」google電子地圖，上面密密麻麻列了數百個景點，點進去都是何敬堯曾實地踏查的神話或妖怪傳說發生的地點，如鯉魚精、番婆鬼、紅衣小女孩等，一旁附上文章簡介、典故文獻、實景照片與踏查紀錄。何敬堯寫的雖是奇幻，但他認為「奇幻不是天馬行空」，奇幻的核心應該是腳踏實地的田調。

當作橋梁 連結古今神話

「神話妖怪台灣島」地圖建置兩年，被許多學校教師當作教材，瀏覽次數超過15萬。「我想讓讀者知道，神話離我們一點都不遙遠，可能就在我們的門前。」何敬堯位於台中南屯的外婆家，相傳老街的地底下沉睡著一隻黃金穿山甲，端午節時居民穿上木屐踩出巨大聲響，就可以喚醒穿山甲賜福。

「神話台灣」是何敬堯寫作台灣神話史的第一本，聚焦原住民的動植物神話。何敬堯認為，神話故事也許會讓人覺得虛無飄渺，但如果藉動植物當橋梁，可以連結古代與現代、讓現代讀者理解神話的世界。如阿美族類似西方諾亞方舟的大洪水神話，引發災厄的鱸鰻，便是現在仍存在的物種。

談到自然保育，何敬堯認為，除了生物學的理性觀察，還可以加上「情感的厚度」，「情感的厚度就在神話傳說之中」。如談石虎保育可以講述石虎在原民神話中的地位，讓孩子更能理解保護石虎的重要。

研究台灣妖與神多年，何敬堯認為，「台灣山海經」所潛藏的台灣人心靈世界，最大的特徵是「對異己的恐懼」。台灣神話與怪談與其他民族不同處在於，故事核心往往是「不同族群的磨合與對抗」，如融入鄭成功故事的新北「鶯歌石」傳說，其實是原漢衝突的隱喻。

真實的歷史可以知興替，而想像的歷史讓人們更理解自己的心靈。「我們的惡夢就是妖怪，我們的希望就是神話。」何敬堯認為，「台灣山海經」往往是「噩夢與希望的交織」，但也勉勵人們「勇敢面對恐懼，努力生活」。